Procurador Eljach le pide a Petro que no use sus redes para hacer campaña política: “debe ser el máximo ejemplo de neutralidad”

El procurador Gregorio Eljach llamó la atención al presidente Gustavo Petro. Le dijo que no usara sus redes para hacer campaña política. No es el primer pronunciamiento en meses por parte de Eljach ante un primer mandatario que ha participado activamente en la campaña electoral.
“Vengo a exhortar al señor presidente de la República Gustavo Petro Urrego a que contribuya positivamente a crear un clima de tranquilidad en este momento tan importante para la paz de nuestra nación”, dijo el funcionario.
Vale recordar que Petro ha hecho numerosas críticas al sistema electoral —con el que se eligió a este y otros cargos públicos— y ha dicho que reconocerá el resultado de las elecciones siempre y cuando “no haya fraude”.
Entérese: Estas son las prohibiciones que Procuraduría les puso a funcionarios para elecciones