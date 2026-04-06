Con un anónimo de DNI le armaron un supuesto complot a De la Espriella

El supuesto informe de inteligencia, con el que el presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra el candidato Abelardo de La Espriella, terminó siendo un mensaje anónimo que dejó mal parada, una vez más, a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El tropel comenzó el fin de semana cuando el jefe de Estado trinó un comentario sobre la expedición de pasaportes, que antes era contratada con la empresa Thomas Greg and Sons. “No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista (dueños de Thomas Greg) y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas (...)”, dijo. Los algoritmos a los que se refirió Petro tienen que ver con el software de conteo de votos que usa la Registraduría, sobre el cual dicha compañía tendría supuesta injerencia. Los activistas al servicio del petrismo replicaron su mensaje, insinuando un complot para amañar los sufragios.

“Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia chimba o, en realidad, es tu cabeza la que no funciona?”, le respondió De la Espriella. Y añadió: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”. Wilmar Mejía, exdirector de Inteligencia Estratégica de la DNI, entró al ruedo con un post: “Yo también había recibido esa información hace tres o cuatro días”. Pero cuando le pidieron ampliar el asunto en Caracol Radio, contestó con evasivas. “Fue una advertencia de un servidor público del sector judicial que, en algún momento, cuando yo era director de Inteligencia, contribuía con información creíble (...). Le dije: ‘Tramite eso por las rutas que lo tenga que tramitar, yo ya no estoy en la entidad’”, afirmó. Este lunes se conoció que lo denunciado por Petro no salió de un informe de inteligencia de la DNI, sino de un mensaje anónimo, que decía: “Debido a la estrecha relación entre la familia Bautista y el candidato De la Espriella, se puede estar fraguando un fraude electoral en el registro del conteo de votos en el software tercerizado a nivel regional (...)”.

La abogada Carolina Restrepo, jefa de debate de José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de De la Espriella, declaró que “el papel que hoy circula con bombos y platillos, presentado por algunos como si fuera la antesala de una revelación gravísima sobre un presunto fraude electoral, no es una prueba, no es una actuación judicial, no es una investigación técnica y no es una constatación de hechos. Es, simple y llanamente, una respuesta administrativa de trámite de la DNI a un reporte anónimo”. Melquisedec Torres, periodista y columnista de este diario, señaló que dicho “recibido” de la DNI tendría algunas inconsistencias. “Ayer publicaron un supuesto documento oficial con la ‘denuncia’ anónima contra el candidato opositor @DELAESPRIELLAE. El de ayer tiene una sola página, sin notas al pie; el de hoy tiene dos páginas pero en el radicado electrónico sigue apareciendo ‘un (1) folio’ y contiene dos notas al pie. La firma de la supuesta funcionaria es la misma claramente falsificada pues en documentos anteriores ella firma como Lady Gisela y en estas solo Gisela, y la grafía de ayer y hoy es distinta, comparada con la firma de documentos anteriores”, explicó. Esta no es la primera vez que el Gobierno se vale de un anónimo para afectar a sus contrarios. El hecho hizo recordar lo sucedido con el general Edwin Urrego, comandante de Policía de Cali, el pasado mes de septiembre.