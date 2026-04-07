Dura derrota de Millonarios en el regreso de la Sudamericana: cayó 2-0 ante O´Higgins; América juega este jueves

A pesar de la gran expectativa que había por la presentación de Millonarios como visitante ante O´Higgins, el cuadro azul no pudo descifrar a los australes y perdieron 2-0, sufriendo además la expulsión de Jorge Arias.
Muy temprano, Arnaldo Castillo, marcó para la ventaja del local que estaba celebrando los 71 años de fundación del club, era el minuto 12 y los australes ya ganaban el duelo, mientras que Millonarios trataba de buscar el camino para lograr el descuento.
En esta oportunidad ni Leonardo Castro ni el argentino Rodrigo Contreras lograban llegar con peligro sobre el arco de Omar Carabalí.