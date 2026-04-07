Abelardo de la Espriella se reunió con María Corina Machado, ¿de qué hablaron?

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella tuvo una reunión virtual con la líder opositora María Corina Machado. No es la primera figura internacional con quien tiene un encuentro. Lea también: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella negaron haberse reunido en un club de Bogotá En la reunión también estuvo José Manuel Restrepo, la fórmula a la vicepresidencia del abogado cordobés, quien dijo que Machado había sido una “inspiración” para su campaña presidencial: “María Corina fue mi inspiración para crear Defensores de La Patria: el 28 de julio de 2024, cuando el narco dictador Maduro se robó las elecciones en Venezuela, ella le probó al mundo el fraude gracias al sistema de defensa electoral que creó”, dijo De la Espriella en una publicación de sus redes sociales.

A renglón seguido, De la Espriella acusó a Petro de querer hacer algo similar en Colombia: “Ese día, previendo lo que quiere hacer Petro en Colombia, inspirado en ese ejemplo, lancé la propuesta de Defensores de La Patria: al día siguiente éramos cuatro mil patriotas dispuestos a defender la Patria; hoy somos 1.4 millones y seguimos creciendo. Si bien no mostró apartados de la conversación, el candidato dijo que, junto a su fórmula vicepresidencial, le plantearon a Machado “un sueño y propósito: la reconstrucción de Colombia y Venezuela en los gobiernos del Tigre y de María Corina”. A su vez, dijo que aprenderían de ella y de su trayectoria para organizar a sus militantes: “Vamos a aprender de su experiencia para que nos ayude a organizar a nuestro ejército de Defensores, porque no vamos a permitir que Petro haga lo de Maduro, robándose las elecciones en Colombia”.

¿Con quién más se ha reunido De la Espriella?

Abelardo de la Espriella se ha reunido con diferentes figuras políticas internacionales, sobre todo de Estados Unidos. A principios de marzo se conoció una foto del candidato junto a la representante republicana María Elvira Salazar y el subsecretario de Estado, Christopher Landau. A ambos los llamó “grandes amigos de Colombia” y habló de que “restablecer plenamente las relaciones con Estados Unidos es fundamental para el futuro de nuestro país”. Y añadió que “con nuestro principal aliado tenemos que combatir el narcotráfico y el terrorismo con mano de hierro”.

Salazar es representante por el estado de Florida, estado que los republicanos han ganado en las últimas tres elecciones presidenciales. En esos triunfos han sido claves las comunidades latinoamericanas que se inclinan cada vez más a la derecha. De hecho, De la Espriella ha hecho actos de campaña en Miami. Lea también: Escudero de Abelardo De la Espriella ataca a campaña de Paloma y reaccionan los hijos de Uribe, ¿crisis? En la Florida también quedó la influencia de Marco Rubio, actual secretario de Estado, quien fue senador del estado de Florida por 14 años, entre 2011 y 2025, cuando fue nombrado en su posición actual. Ahora, en otra ocasión, en octubre de 2025, el abogado puso una foto en redes sociales en la que se le ve junto a Carlos Jiménez, otro congresista de ese país, quien fue alcalde del condado de Miami Dade, donde se ubica la ciudad. El candidato también estuvo con el senador republicano Bernie Moreno, quien nació en Colombia. Moreno ha sido uno de los congresistas más cercanos a la administración Trump y uno de los más críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro. De la Espriella agradeció a Moreno por su “compromiso permanente por nuestra patria”.

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