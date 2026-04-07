Abelardo de la Espriella se reunió con María Corina Machado, ¿de qué hablaron?

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella tuvo una reunión virtual con la líder opositora María Corina Machado. No es la primera figura internacional con quien tiene un encuentro.
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En la reunión también estuvo José Manuel Restrepo, la fórmula a la vicepresidencia del abogado cordobés, quien dijo que Machado había sido una “inspiración” para su campaña presidencial:
“María Corina fue mi inspiración para crear Defensores de La Patria: el 28 de julio de 2024, cuando el narco dictador Maduro se robó las elecciones en Venezuela, ella le probó al mundo el fraude gracias al sistema de defensa electoral que creó”, dijo De la Espriella en una publicación de sus redes sociales.