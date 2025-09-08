x

Concejal de Bogotá habría violado el horario de la rumba con un DJ que él mismo condecoró días atrás

El concejal Julián Triana habría asistido a una rumba ilegal con el DJ que días antes condecoró en Bogotá. El caso genera debate sobre la aplicación real del decreto que limita el horario nocturno en la ciudad.

    El DJ Funk Tribu fue condecorado la semana pasada por el concejal Julián Triana. Foto: redes sociales.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

08 de septiembre de 2025
bookmark

El concejal de Bogotá, Julián Triana, se encuentra en la mira por haber participado en una fiesta ilegal en esa ciudad. En el evento habría estado con un DJ que él mismo condecoró en el Concejo días atrás.

El artista en cuestión es el DJ Funk Tribu, quien fue reconocido por el cabildante de la Alianza Verde el pasado miércoles, 3 de septiembre, como un embajador de Bogotá a nivel global en la escena de la música electrónica.

Durante este fin de semana, el concejal Triana habría estado con este DJ en el club Radio Estrella, un reconocido “rematadero” de la capital de la República.

La fiesta, según la promoción del evento, empezaba a las 3:00 de la mañana, justo a la hora que, según disposición de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, debe terminar la rumba en la ciudad.

La denuncia la hizo El Tiempo quien, de acuerdo con sus fuentes, “a las afueras del evento había policías y permitieron la realización del mismo en un horario ilegal”.

“El concejal que estaba en ese evento estaba apoyando una rumba ilegal que las autoridades deben investigar” dice la denuncia presentada por ese medio.

El cabildante le confirmó a La W e Infobae que sí hizo presencia en la fiesta que inició a las 3 de la mañana, sin embargo, también aclaró que él no la promocionó. “Me invitaron, yo fui como un ciudadano, no soy una autoridad policial, yo no tengo que justificar qué hago en mi tiempo libre, ni porque un sitio funciona hasta esa hora”, le expresó Triana a uno de los medios anteriormente mencionados.

¿Hasta qué horas es permitida la rumba en Bogotá?

Desde el 1 de julio del 2025, por decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el horario límite para la rumba en la ciudad quedó hasta las 3 de la mañana, eliminando permisos especiales que había en algunas zonas donde se podía festejar hasta las 5 de la mañana.

De acuerdo con las autoridades, esto fue una respuesta a una necesidad de unificar el horario nocturno para mejorar la convivencia, la seguridad y el orden en la ciudad.

Justamente la medida ha sido criticada por el concejal Triana, quien asegura públicamente su descontento con esta decisión, ya que, según lo ha argumentado en medios locales, esto puede generar la quiebra en comerciantes. Incluso, ha demandado el decreto del alcalde Galán buscando su eliminación.

