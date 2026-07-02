“Seguiremos aportando a la verdad y la reparación”: exsecretariado de las Farc promete cumplir con sanciones de la JEP

Los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc reaccionaron a la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los declaró responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por la política de secuestros ejecutada por la extinta guerrilla entre 1982 y 2016.

A través de un comunicado, manifestaron que cumplirán las sanciones impuestas por el tribunal, aunque anunciaron que estudiarán el fallo junto con su equipo jurídico.

En el pronunciamiento, los excomandantes señalaron que reciben la decisión judicial “con responsabilidad ética y espíritu de cumplimiento” y reiteraron su disposición de acatar las medidas restaurativas ordenadas por la JEP.

Además, afirmaron que continuarán contribuyendo “a la verdad, la reparación de las víctimas y la consolidación de una paz estable y duradera”.

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Los integrantes del exsecretariado también indicaron que iniciarán un proceso de revisión de la sentencia con su defensa y que en los próximos días emitirán un pronunciamiento más amplio sobre el contenido del fallo.