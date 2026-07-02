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“Seguiremos aportando a la verdad y la reparación”: exsecretariado de las Farc promete cumplir con sanciones de la JEP

En un comunicado, los exjefes de la extinta guerrilla dijeron que reciben la decisión “con responsabilidad ética” y que en los próximos días fijarán una posición más amplia sobre la sentencia.

  • Exsecretariado de las Farc en una de las audiencias de la JEP. FOTO: JEP
    Exsecretariado de las Farc en una de las audiencias de la JEP. FOTO: JEP
  • Comunicado de los exintegrantes.
    Comunicado de los exintegrantes.
El Colombiano
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hace 6 horas
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Los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc reaccionaron a la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los declaró responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por la política de secuestros ejecutada por la extinta guerrilla entre 1982 y 2016.

A través de un comunicado, manifestaron que cumplirán las sanciones impuestas por el tribunal, aunque anunciaron que estudiarán el fallo junto con su equipo jurídico.

En el pronunciamiento, los excomandantes señalaron que reciben la decisión judicial “con responsabilidad ética y espíritu de cumplimiento” y reiteraron su disposición de acatar las medidas restaurativas ordenadas por la JEP.

Además, afirmaron que continuarán contribuyendo “a la verdad, la reparación de las víctimas y la consolidación de una paz estable y duradera”.

En contexto: Así cumplirán condena exjefes de Farc: JEP hizo ajustes tras reclamo de víctimas

Los integrantes del exsecretariado también indicaron que iniciarán un proceso de revisión de la sentencia con su defensa y que en los próximos días emitirán un pronunciamiento más amplio sobre el contenido del fallo.

Comunicado de los exintegrantes.
Comunicado de los exintegrantes.

El comunicado también sostiene que la decisión representa una muestra de que el modelo de justicia transicional derivado del Acuerdo de Paz “funciona, avanza, produce resultados concretos y mantiene en el centro a las víctimas”.

En ese sentido, expresaron nuevamente su reconocimiento a quienes sufrieron los hechos y destacaron la importancia de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Lea también: JEP confirmó sanción contra siete exjefes de las Farc por secuestro y homicidio

La reacción se conoce luego de que la Sección de Apelación de la JEP confirmara la responsabilidad penal de Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda como máximos responsables de la política de secuestros de las Farc.

Según la sentencia, los exintegrantes del Secretariado deberán cumplir una “sanción propia”, que combina restricciones efectivas a su libertad con la ejecución obligatoria de trabajos restaurativos en favor de las víctimas, como labores de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y construcción de obras de reparación.

También deberán permanecer en un lugar de residencia previamente definido y cumplir horarios y metas verificables bajo supervisión de la JEP.

El tribunal también los declaró responsables por toma de rehenes, privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.

Cinco de ellos, además, fueron condenados por no impedir que integrantes de la organización cometieran delitos como violencia sexual, tortura, tratos crueles y desplazamiento forzado.

No se pierda: General retirado acepta ante la JEP su responsabilidad por falsos positivos en la Costa Caribe y devolverá sus medallas

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