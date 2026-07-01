General retirado acepta ante la JEP su responsabilidad por falsos positivos en la Costa Caribe y devolverá sus medallas

El brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate cuando comandó el Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre diciembre de 2007 y junio de 2009.
El oficial retirado ratificó ese reconocimiento durante las audiencias públicas que comenzaron el 30 de junio en Barranquilla y continuarán del 28 al 30 de julio en Valledupar, donde comparece ante las víctimas, la justicia y el país. Además, anunció que entregará las medallas que recibió por los resultados operacionales obtenidos durante ese periodo.