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General retirado acepta ante la JEP su responsabilidad por falsos positivos en la Costa Caribe y devolverá sus medallas

El excomandante del Batallón La Popa, Adolfo León Hernández Martínez, aceptó su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate durante su mando. La admisión fue ratificada en las audiencias públicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, que buscan el reconocimiento de responsabilidades frente a las víctimas por crímenes cometidos en la Costa Caribe entre 2002 y 2008.

  • El general (r) Adolfo León Hernández admitió su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos. FOTO: Tomado de X: @JEP_Colombia
    El general (r) Adolfo León Hernández admitió su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos. FOTO: Tomado de X: @JEP_Colombia
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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El brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate cuando comandó el Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre diciembre de 2007 y junio de 2009.

El oficial retirado ratificó ese reconocimiento durante las audiencias públicas que comenzaron el 30 de junio en Barranquilla y continuarán del 28 al 30 de julio en Valledupar, donde comparece ante las víctimas, la justicia y el país. Además, anunció que entregará las medallas que recibió por los resultados operacionales obtenidos durante ese periodo.

Con este reconocimiento, Hernández Martínez se convirtió en el octavo general retirado del Ejército Nacional que acepta su participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate ante la justicia transicional. En total, 25 comparecientes ratificarán los reconocimientos de responsabilidad que previamente habían presentado por escrito y solo siete de ellos habían sido condenados por estos hechos en la justicia ordinaria.

Las diligencias hacen parte del Subcaso Costa Caribe de la JEP, que documentó el asesinato de 604 personas presentadas falsamente como bajas en combate en siete departamentos de la región entre 2002 y 2008.

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Reconocimiento por los hechos ocurridos en el Batallón La Popa

Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre diciembre de 2007 y junio de 2009. Durante ese periodo, la unidad reportó 22 operaciones militares con un saldo de 37 bajas en combate. Sin embargo, la Sala de Reconocimiento estableció que 24 de esas muertes, cerca del 65 %, correspondieron a asesinatos presentados ilegítimamente como resultados operacionales.

La JEP le atribuyó responsabilidad como coautor mediato por asesinatos y desapariciones forzadas. De acuerdo con la investigación, el entonces comandante conoció denuncias reiteradas sobre irregularidades en las bajas reportadas por el batallón, contribuyó a su encubrimiento y permitió la continuidad de la estructura criminal al aprovechar la ausencia de controles efectivos, las falencias disciplinarias y la falta de investigaciones.

La investigación también estableció que el oficial retirado nunca fue investigado ni recibió decisiones judiciales en su contra por estos hechos en la justicia ordinaria. Durante su permanencia en esa unidad militar fue reconocido por sus resultados operacionales y, en abril de 2008, la Primera División del Ejército lo distinguió como la “figura del trimestre”.

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Ahora, Hernández Martínez anunció que entregará las medallas que recibió por esos resultados. Durante la audiencia pública aceptó su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas.

“Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad por los crímenes atroces cometidos durante el grado de teniente coronel en el Batallón ‘La Popa’”, dijo.

Y añadió: “Con vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve, los resultados que validé y los controles insuficientes que permití, contribuyó esencialmente a que esta práctica criminal continuara”.

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La JEP documentó un patrón criminal en la Costa Caribe

Según la investigación de la JEP, integrantes de distintas unidades militares de la Costa Caribe cometieron de manera sistemática asesinatos y desapariciones forzadas para presentarlos como bajas en combate. El tribunal concluyó que estas acciones respondían al propósito de mostrar resultados operacionales y que fueron ejecutadas mediante un sistema de presiones, incentivos y mecanismos de encubrimiento.

La investigación señala que los responsables utilizaron estrategias de hostigamiento, entrampamiento y engaño para captar y retener a las víctimas antes de asesinarlas.

Entre las víctimas identificadas por la JEP se encuentran 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada.

El magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso Costa Caribe, indicó que los hechos documentados por la JEP en esta región elevan el universo de víctimas a aproximadamente 750 personas.

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“Con lo documentado por la JEP en esta región, el universo de víctimas asciende, aproximadamente, a 750 personas, lo que evidencia la dimensión de estos crímenes y la importancia de realizar estas dos jornadas de audiencia: la primera en Barranquilla y la segunda en Valledupar. Esta diligencia ha estado precedida por espacios de escucha, preparación y diálogo en los que las víctimas han ocupado un lugar central, no solo como destinatarias de justicia, sino como voces indispensables para comprender la profundidad del daño causado”, afirmó el magistrado.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué reconoció el general Adolfo León Hernández ante la JEP sobre los falsos positivos?
El brigadier general retirado Adolfo León Hernández Martínez aceptó su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate mientras comandó el Batallón La Popa entre 2007 y 2009.
¿Por qué el general Adolfo León Hernández devolverá sus medallas?
El oficial anunció que entregará las medallas que recibió por los resultados operacionales obtenidos durante su mando en el Batallón La Popa, luego de reconocer que parte de esos resultados correspondieron a crímenes presentados falsamente como bajas en combate.
¿Qué encontró la JEP sobre el Batallón La Popa durante el mando de Adolfo León Hernández?
La JEP estableció que, de 37 bajas en combate reportadas en 22 operaciones militares, 24 correspondieron a asesinatos presentados ilegítimamente como resultados operacionales, lo que representa cerca del 65 % de los casos analizados.
¿Qué es el Subcaso Costa Caribe de la JEP y cuántas víctimas ha documentado?
El Subcaso Costa Caribe investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate ocurridos entre 2002 y 2008. La JEP documentó inicialmente 604 víctimas y señaló que el universo de personas afectadas asciende aproximadamente a 750.
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