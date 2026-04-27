x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Consejo de Estado mantiene investidura de Isabel Zuleta y desestima demanda por ‘tarimazo’

El alto tribunal desestimó la demanda de muerte política contra la senadora del Pacto Histórico, al concluir que su gestión para trasladar a 23 cabecillas de bandas criminales se realizó bajo su rol de coordinadora de paz y no mediante el uso indebido de su poder político.

  • No se acreditó que la congresista hubiera invocado su investidura para influir en la salida de los capos para el ‘tarimazo’. Foto: Colprensa y Consejo de Estado
    No se acreditó que la congresista hubiera invocado su investidura para influir en la salida de los capos para el ‘tarimazo’. Foto: Colprensa y Consejo de Estado
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El Consejo de Estado negó la demanda de pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien enfrentaba un proceso por el presunto uso indebido de su cargo.

La acción judicial buscaba su muerte política tras la solicitud de permisos al Inpec para el traslado de 23 cabecillas de bandas delincuenciales, recluidos en la cárcel de Itagüí, con el fin de participar en el evento público conocido como ‘tarimazo’.

Según se conoció, el alto tribunal determinó que no se acreditó que la congresista hubiera invocado su investidura parlamentaria para influir en la decisión administrativa.

Puede leer: Exministra Buitrago denunció falta de controles en cárcel de Itagüí e Isabel Zuleta reaccionó con “intimidaciones y presiones”

Por el contrario, el fallo estableció que Zuleta actuó en su calidad de coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, una designación oficial otorgada por el Gobierno nacional en el marco de las políticas de paz.

“La Sala encuentra que las accionantes no acreditaron la configuración del elemento objetivo de las causales de pérdida de investidura (...) referentes a la violación del régimen de incompatibilidades y al tráfico de influencias y debidamente comprobado”, se determinó en la decisión de la Sala 20 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.

Lo que dictaminó el tribunal

En su argumento, el tribunal señaló que no se evidenció un “influjo psicológico” sobre los funcionarios públicos ni pruebas de beneficios indebidos que configuraran el tráfico de influencias.

Asimismo, consideró que no hubo vulneración al régimen de incompatibilidades, ya que las gestiones de la senadora se desarrollaron dentro de funciones relacionadas con procesos de paz y no para favorecer intereses particulares.

Lea también: Del tarimazo a la parranda vallenata: así maneja Isabel Zuleta la mesa de paz urbana de Itagüí

En la providencia se destaca que las pruebas no logran demostrar que la accionada invocara su condición de congresista ante el director del Inpec al solicitar el traslado de los privados de la libertad para el encuentro con el presidente de la República.

Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la acción haya invocado su calidad o condición, de congresista, ante el director general del Inpec, servicio público, a quien solicitó, mediante oficio con fecha de radicación del 19 de junio de 2025, el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público con el presidente de la República a realizarse el 21 de junio de 2025, en la ciudad de Medellín”, se concluyó.

No obstante, a pesar de este fallo a su favor, Isabel Zuleta aún debe responder ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde cursa una indagación preliminar por este mismo episodio.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué investigaban a Isabel Zuleta?
Por su participación en la solicitud de traslado de reclusos de la cárcel de Itagüí para un evento del proceso de paz urbana.
¿Qué decidió el Consejo de Estado?
Negó la demanda al no encontrar pruebas de uso indebido del cargo ni tráfico de influencias.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos