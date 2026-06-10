Gustavo Petro preside debate sobre Oriente Medio en la ONU y alerta sobre los desafíos que amenazan la seguridad global

El presidente Gustavo Petro inició este miércoles 10 de junio su agenda en Nueva York al presidir el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la ONU denominado “Avanzando Soluciones Políticas en el Medio Oriente: Mediación y Diálogo para una Paz Duradera”. Durante su intervención ante los países miembros del organismo, el mandatario abordó la situación en Oriente Medio y planteó una reflexión sobre los desafíos actuales para la seguridad global, con énfasis en la inteligencia artificial, la crisis climática, los conflictos armados, las migraciones, el racismo y la defensa del derecho internacional como herramientas para la construcción de paz. Siga leyendo: Representante de la Comisión de Acusación firmó suspensión de Petro hasta el 21 de junio: ¿quería darle vía libre para hacer campaña?

La participación de Petro se produjo en el marco de la presidencia rotatoria que ejerce Colombia durante junio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsabilidad que asumió el país el pasado 1 de junio y que mantendrá hasta finalizar el mes. Mientras el mandatario desarrolla su agenda internacional en Estados Unidos, las funciones presidenciales fueron delegadas temporalmente al ministro de Hacienda, Germán Ávila, de acuerdo con lo establecido en el decreto 0575 del 4 de junio de 2026.

Petro amplió el debate y planteó nuevos riesgos para la seguridad global

Durante el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio, el presidente Gustavo Petro centró buena parte de su intervención en lo que considera los principales desafíos para la estabilidad mundial. Aunque la reunión estuvo enfocada en la búsqueda de soluciones políticas para los conflictos en esa región, el mandatario amplió la discusión hacia temas como la inteligencia artificial, la crisis climática, las migraciones, el racismo, la desinformación y la vigencia del derecho internacional. Al iniciar su discurso, Petro señaló que esta podría ser una de sus últimas intervenciones ante Naciones Unidas como presidente de Colombia.

Inteligencia artificial, desinformación y manipulación de la opinión pública

Uno de los principales puntos de su intervención fue el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación y de la inteligencia artificial sobre la información pública. Según explicó, la concentración de estas herramientas en manos de pocos actores privados puede afectar la forma en que las sociedades distinguen entre hechos verificables y desinformación. “La inteligencia artificial no puede ser manejada por cinco intereses de individuos privados”, afirmó. El mandatario sostuvo que el uso de estas tecnologías puede influir en procesos políticos, electorales y sociales, además de amplificar mensajes de odio y polarización. “Tiene que ser regulada globalmente”, agregó al proponer la creación de mecanismos internacionales para supervisar su desarrollo y uso. Petro también citó advertencias formuladas por el físico Stephen Hawking sobre los posibles riesgos asociados a la inteligencia artificial y planteó que este asunto debería ocupar un lugar prioritario en la agenda internacional.

Crisis climática, hidrocarburos y conflictos armados

El presidente relacionó la crisis climática con varios de los conflictos que actualmente afectan distintas regiones del mundo. En su intervención, afirmó que la dependencia de los combustibles fósiles y la disputa por recursos energéticos continúan siendo factores que alimentan tensiones internacionales. “Los dos hechos que pueden acabar la humanidad, dependiendo de nuestras decisiones, es la inteligencia artificial en manos privadas y pocas poderosas económicamente (...) y el consumo generalizado de hidrocarburos”, señaló. Asimismo, insistió en que la comunidad internacional debe avanzar hacia una descarbonización acelerada de la economía mundial y alertó sobre las consecuencias que podría generar la escasez de agua en las próximas décadas. Según expuso, el aumento de las temperaturas y los efectos del cambio climático podrían provocar desplazamientos masivos de población y nuevos escenarios de inestabilidad.

Gaza y Oriente Medio

Aunque el encuentro estuvo centrado en la situación de Oriente Medio, Petro vinculó los conflictos de la región con factores geopolíticos y energéticos. Durante su intervención hizo referencia a la guerra en Gaza y cuestionó la continuidad de las acciones militares como mecanismo para resolver las crisis. “20.000 asesinados en Gaza, que no se pueden ocultar por ningún interés económico o político”, expresó. También sostuvo que los conflictos en Oriente Medio continúan siendo abordados mediante respuestas militares cuando, en su opinión, deberían privilegiarse los caminos diplomáticos y políticos.

En su discurso abordó migración, racismo, desinformación y derecho internacional. FOTO: X: Presidencia de Colombia.

Críticas a los discursos antimigración y al racismo

Otro de los temas que ocupó una parte importante de su discurso fue el aumento de los mensajes antimigración en distintas regiones del mundo. Petro afirmó que estos discursos son impulsados y amplificados mediante plataformas digitales y advirtió sobre los riesgos de atribuir responsabilidades colectivas a grupos de población por acciones individuales. “El discurso anti migración hoy es mucho más poderoso y se acoge por las mayorías de personas en muchos países porque se expande a través de inteligencia artificial”, manifestó. El mandatario también rechazó las narrativas basadas en criterios raciales y sostuvo que la humanidad enfrenta el resurgimiento de expresiones discriminatorias que, según dijo, deben ser combatidas desde las instituciones democráticas. “No hay razas en el mundo”, afirmó.

Defensa del diálogo y del derecho internacional