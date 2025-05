“La democracia no se negocia, la libertad no se somete”: Efraín Cepeda confirmó inicio del trámite de la Consulta Popular en el Congreso con dura carta

Cepeda describió estos hechos como “una embestida sin precedentes contra los pilares de nuestro Estado”, e instó a los congresistas a no dejar que aquello interfiera en su voto o en su voluntad. “Como Presidente del Congreso los invito a resistir con plena conciencia de nuestro deber. Somos la voz de un pueblo que no se rinde y no permitiremos que esa voz sea silenciada”, expresó.

El líder del Legislativo aseguró que es consciente que el Congreso está sujeto a ser presionado, desde afuera y desde adentro, para tomar decisiones en favor de algún grupo.

Recordó las épocas más álgidas de la violencia, cuando llegaban amenazas de grupos paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes, y aseguró que, aunque esta vez la amenaza es distinta y proviene de otro lugar, confía en que los senadores y representantes a la cámara lucharán “contra viento y marea” para tomar decisiones libres y justas.

Las aseveraciones del presidente del Congreso fueron duras, y en entrevista con el medio citado explicó por qué llegó a comparar a grupos al margen de la ley con un Gobierno oficial. Aseguró que no es lo mismo, pero que espera que el Congreso actúe a la misma altura que Cepeda vio en el pasado.

“La democracia depende del equilibrio entre los poderes del Estado. Un Congreso autónomo, libre de coerción, y un Poder Judicial independiente son la base de nuestra libertad”, aseguró en la carta que envió a sus compañeros, y recalcó que todos son “la voz del pueblo” que los eligió.

También se dirigió indirectamente al presidente Petro, afirmando que: “a quienes alzan símbolos de guerra o amenazan les respondemos con firmeza, no cederemos. La democracia no se negocia, la libertad no se somete, el mandato popular no se traiciona. Nuestra misión trasciende el presente. Luchamos por un país donde la democracia sea más fuerte que la amenaza, la libertad más poderosa que la espada”.

Además, aseguró que desde el Legislativo están estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra las amenazas que el presidente Petro habría enviado al Congreso. Según Cepeda, no descartan acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer los hechos y palabras del jefe de Estado, que ha asegurado que hombres han sido asesinados “por culpa del Congreso”.