Ramón Zambrano, maestro venezolano con 60 años dedicados al karate, lloró tras premio de María Corina Machado

El maestro venezolano Ramón Zambrano es recio, disciplinado e implacable cuando da las instrucciones a los amantes del karate que lo ven como un gran referente. A sus 68 años tiene una elasticidad y una vitalidad envidiables. En su visita a Medellín no solo dejó grandes enseñanzas para los practicantes de este arte marcial, sino que tocó su corazón. Sus ojos se volvieron dos cristales al hablar de María Corina Machado, su coterránea, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Zambrano, quien inspira respeto y admiración, dejó por un momento el karate para permitirse aflorar el sentimiento que le genera lo logrado por Machado. “Es una valiente, ella personifica al buen venezolano, al que es valiente, honesto, trabajador. Su premio es más que merecido, me tocas el alma, porque es una mujer que ha dejado a su familia por luchar por mi pueblo, por ese que merece la libertad”, comentó mientras hacía un gran esfuerzo para contener las lágrimas.

Y es que el maestro Ramón es uno de los millones de venezolanos que tuvo que salir de su país por la crisis política y económica, y radicarse en Estados Unidos para poder seguir con su pasión por el karate, disciplina a la que llegó siendo un niño. ¿Y cómo llegó al karate? Sencillo, porque siendo un niño, como dicen en el barrio, compraba peleas con todos y por todo. Así, un día alguien le dijo que debía canalizar esa fuerza, esa ira y convertirla en algo bueno para que pudiera salir adelante. Desde entonces, ya son 60 años dedicado al karate, tiempo en el que se ha convertido en una autoridad a nivel latinoamericano. De ahí que pase sus días yendo de país en país, formando a las nuevas generaciones y compartiendo con los más experimentados todo lo que ha aprendido con el deporte. Con orgullo dice que está vital, que tiene la elasticidad de un joven y las ganas de seguir visitando países para aumentar la práctica del karate. A Medellín hacía 12 años que no venía, y su regreso le alegró el corazón porque pudo compartir con 60 amantes del karate que llegaron desde Cali, Bogotá, Pereira, Manizales, Armenia, Puerto Nare, Aguadas y Medellín a recibir sus enseñanzas en el seminario que se realizó durante el puente festivo en la capital paisa.