Stefany Cuadrado dice que a la pista sale a disfrutar y que su meta es una medalla olímpica

Antioquia acaba de reinar en el Campeonato Nacional de pista en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, y una de sus figuras fue Stefany Cuadrado, quien a sus 19 años de edad no para de sorprender ante referentes de esta modalidad del ciclismo.
En el certamen de categoría mayores, Cuadrado ratificó por qué es considerada la nueva sensación de la velocidad no solo del país sino del ámbito internacional. ¿Será que en el Mundial que tendrá lugar en Santiago de Chile entre el 22 y el 26 de octubre seguirá imponiendo categoría ante corredoras de más edad y experiencia?
Por lo pronto, en el ámbito nacional y continental no para de sorprender con su talento y alcances.
En abril pasado, durante su primer Campeonato Panamericano de mayores, en Asunción, Paraguay, se proclamó campeona del kilómetro contrarreloj, imponiendo además récord continental con un registro de 1.07,843, quedando a tres segundos de la marca mundial de la neozelandesa Ellese Andrews (1.04,697). A la vez, la integrante del equipo Orgullo Paisa y Selección Colombia conquistó dos metales de plata, en la velocidad por equipos con Juliana Gaviria y Yarli Mosquera, y en velocidad individual, y un bronce en el keirin.
Pero ahora, durante el Nacional, no les dio tregua a sus rivales, triunfando en la velocidad equipos, velocidad individual, kilómetro y keirin, resultados que confirman su buen nivel y que la llenan de motivación de cara al certamen de Chile.
¿Se imaginó que en tan poco tiempo dentro del ciclismo de pista iba a ganarse el respeto y el reconocimiento en el ámbito internacional?
“Desde el primer momento que incursioné en el pedalismo siempre tuve la visión de hacer grandes cosas, pero debo confesar que no esperaba este crecimiento y desarrollo deportivo tan rápido. Gracias a Dios se está dando lo que me propongo”.