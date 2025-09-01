Corte Constitucional en juego: Así van las cuentas en la elección del nuevo magistrado en el Senado

Si bien el Congreso es un escenario de lobby indistinto y sendos pulsos de lado y lado en el péndulo del poder, lo que se ha vivido en las últimas semanas son movidas de la más precisa filigrana política. No es para menos. En juego está la elección de otro magistrado en la Corte Constitucional, y tanto el Gobierno de Gustavo Petro como sectores de oposición e independientes se juegan el todo por el todo para asegurar mayorías en el alto tribunal.
“La elección definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, trinó ayer el jefe de Estado, lo que dimensiona el calibre de la puja. “Que se acabe o se fortalezca la coalición en el Congreso”, sentenció a su turno el ministro del Interior, Armando Benedetti.