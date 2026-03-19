Corte ordena facilitar nacionalidad colombiana a hijos nacidos en el exterior

La Corte Constitucional de Colombia ordenó a las autoridades facilitar el acceso a la nacionalidad colombiana para hijos de ciudadanos colombianos nacidos en el exterior, luego de evidenciar que algunos requisitos estaban convirtiéndose en barreras que vulneran derechos fundamentales.
La decisión quedó consignada en la sentencia T-282 de 2025, en la que el alto tribunal analizó el caso de una mujer venezolana que migró a Barranquilla junto a sus tres hijos, todos de padre colombiano. La madre intentó realizar el registro civil de nacimiento de los menores ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que pudieran acceder a la nacionalidad, pero encontró obstáculos que le impidieron completar el trámite.
Lea aquí: Cancillería confirma eliminación de citas y validación del descuento del 10% para pasaportes
De acuerdo con el expediente, la entidad le exigió presentar los registros de nacimiento apostillados por autoridades venezolanas, un requisito que, aunque está contemplado en la normativa, resultaba imposible de cumplir en su caso. La mujer explicó que no contaba con los recursos económicos para viajar a Venezuela ni con familiares que pudieran adelantar el proceso, además de las dificultades propias del sistema de apostilla en ese país.