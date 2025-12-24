x

Tragedia: cuatro personas murieron por intoxicación con gas en una casa de Facatativá, Cundinamarca

El hallazgo fue reportado por un familiar de las víctimas al llegar a la vivienda, al parecer llevaban casi dos días en ese estado.

  • Las personas fallecidas fueron halladas por un familiar el 23 de diciembre en Facatativá, Cundinamarca. Foto: Mauricio Palacio Betancur
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Una tragedia ocurrió en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, luego de que cuatro personas fueran encontradas sin vida dentro de una vivienda ubicada en el barrio Cartagenita.

Las primeras indagaciones apuntan a que las muertes estarían relacionadas con una intoxicación por gas, aunque el hecho continúa bajo investigación.

Fue este martes 23 de diciembre, cuando un familiar llegó hasta la vivienda y, al ingresar, advirtió un fuerte olor a gas y encontró a las cuatro personas fallecidas, por lo que alertó de inmediato a las autoridades.

Las víctimas eran cuatro adultos extranjeros que compartían la vivienda y que, de acuerdo con lo conocido, trabajaban en el sector floricultor del municipio.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que las víctimas eran jóvenes entre 20 y 30 años de edad que estaban consumiendo licor y habrían dejado la estufa prendida antes de lo sucedido.

“Ya se ha hecho el trabajo por parte del CTI la inspección a cadáveres, con el levantamiento de los mismos y ya están estos cuerpos en Medicina Legal para ser atendidos y aplicadas las pruebas técnicas de rigor” indicó el mandatario.

¿Cómo prevenir una intoxicación por gas?

Las autoridades explicaron que en este tipo de situaciones suele estar involucrado el monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que no tiene olor ni color, lo que dificulta su detección a tiempo. La exposición prolongada puede causar desde malestar general hasta pérdida de conciencia y la muerte, especialmente en ambientes con ventilación limitada.

Para la prevención en el uso de gas domiciliario, se recomienda la revisión periódica de las conexiones, ventilar adecuadamente los espacios donde se usa gas, cerrar la llave general cuando no esté en uso o al salir de casa, no manipular las conexiones sin personal autorizado y, ante cualquier olor a gas, evitar encender interruptores o llamas y avisar de inmediato a la empresa prestadora del servicio o a los organismos de emergencia.

