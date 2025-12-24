Tragedia: cuatro personas murieron por intoxicación con gas en una casa de Facatativá, Cundinamarca

Una tragedia ocurrió en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, luego de que cuatro personas fueran encontradas sin vida dentro de una vivienda ubicada en el barrio Cartagenita.

Las primeras indagaciones apuntan a que las muertes estarían relacionadas con una intoxicación por gas, aunque el hecho continúa bajo investigación.

Fue este martes 23 de diciembre, cuando un familiar llegó hasta la vivienda y, al ingresar, advirtió un fuerte olor a gas y encontró a las cuatro personas fallecidas, por lo que alertó de inmediato a las autoridades.

Las víctimas eran cuatro adultos extranjeros que compartían la vivienda y que, de acuerdo con lo conocido, trabajaban en el sector floricultor del municipio.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que las víctimas eran jóvenes entre 20 y 30 años de edad que estaban consumiendo licor y habrían dejado la estufa prendida antes de lo sucedido.

“Ya se ha hecho el trabajo por parte del CTI la inspección a cadáveres, con el levantamiento de los mismos y ya están estos cuerpos en Medicina Legal para ser atendidos y aplicadas las pruebas técnicas de rigor” indicó el mandatario.