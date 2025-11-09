Pelotera en el uribismo por encuestadora para elegir candidato

Justo cuando el uribismo intenta definir su carta presidencial para 2026, el Centro Democrático enfrenta una tormenta interna que evidencia fracturas entre sus principales figuras. Las tensiones, que ya venían creciendo entre los sectores afines a María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño, se intensificaron esta semana con una carta del director del partido, Gabriel Vallejo, que reavivó las sospechas sobre posibles gestiones paralelas ante la firma encuestadora AtlasIntel.
El episodio no solo refleja la desconfianza entre los precandidatos, sino también la pugna de poder que atraviesa al partido en un momento decisivo para su futuro político. Todo comenzó con una carta que el precandidato Miguel Uribe Londoño envió al director del partido, Gabriel Vallejo, en la que cuestionó la elección de la firma AtlasIntel, encargada de realizar el proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático.
Uribe Londoño pidió aclarar supuestos acercamientos entre la senadora Cabal y la firma encuestadora. El precandidato reiteró que el uso de una única encuestadora digital —y en particular de AtlasIntel— “no cumple con los principios de transparencia, auditabilidad ni representatividad” que, a su juicio, el partido debe garantizar.