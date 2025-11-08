¿Juliana Guerrero nunca fue a clases? U. San José habría validado materias en 2024, pero ahora anuló su título

A la polémica Juliana Guerrero le notificaron el jueves 6 de noviembre que su título universitario en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria quedó anulado. A través de un correo enviado a altas horas de la noche junto a una carta, conocida en primicia por EL COLOMBIANO, el Consejo Directivo le notificó la decisión después de un proceso interno que tiene varias contradicciones.
La carta dice que “se evidencia la ausencia de constancia de presentación o resultados de las pruebas Saber TyT y Saber Pro, requisitos académicos y legales indispensables para la obtención de cualquier título de educación superior, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992”.
También señalan que “al revisar su historial académico en los sistemas institucionales, no se encuentra evidencia de actividad en plataforma virtual, desarrollo de clases, ni evaluación alguna en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, ni en el programa profesional en Contaduría Pública, lo que constituye una causal grave de nulidad de los actos administrativos que dieron lugar a la expedición de los respectivos títulos”.
En un comunicado publicado este viernes, la U. San José dice que Guerrero prácticamente no pisó un salón de clases.
Sin embargo, este diario también accedió a dos documentos de la Oficina de Registro y Control Académico de ese centro educativo en los que hacen constar que Guerrero cursó varias materias en 2024, en el primer y segundo semestre, pero incluso en el periodo que se conoce como intersemestral. Se ven varias materias que habrían sido aprobadas por Guerrero como “análisis financiero” con una nota de 3,8 (sobre 5) y otras en las que sacó 5 como “opción de grado nivel tecnológico”.
Esta semana, un juzgado de control de garantías le pidió a la institución presentar los datos y pruebas que mostraran el paso de Guerrero por sus instalaciones y procesos educativos. Esto como resultado de las tutelas que ha hecho la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien denunció a la exfuncionaria por presunto fraude procesal y falsedad en documento público.