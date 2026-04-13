Cruz Verde dejará de entregar medicamentos a afiliados de Sanitas desde octubre de 2026

A partir del primero de octubre de 2026, los afiliados de Sanitas EPS dejarán de recibir sus medicamentos a través de Cruz Verde. La empresa confirmó que no extenderá el contrato que actualmente sostiene con la aseguradora para la entrega de tratamientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. El convenio se vence el 30 de septiembre de este año, pero la compañía ya notificó su decisión tanto a la EPS como a las autoridades de no prorrogar el contrato, por eso desde el primero de octubre ya no prestará el servicio. El anuncio se hizo con varios meses de anticipación, lo que abre un periodo para reorganizar la prestación del servicio. Durante ese tiempo, la dispensación de medicamentos continuará operando sin cambios. En paralelo, Sanitas deberá definir qué operador asumirá esta función y preparar el relevo. Cruz Verde, por su parte, indicó que acompañará el proceso junto a los nuevos actores que sean designados. “Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud”, aseguró la empresa.

El cambio implica un reto operativo importante: garantizar que el suministro de medicamentos no se vea afectado durante el tránsito entre un modelo y otro. La articulación entre los actuales y futuros gestores será clave para evitar interrupciones en la atención. No es la primera EPS que enfrenta un cambio así. El 29 de diciembre, Colsubsidio Salud anunció que desde el 1 de enero de 2026 dejarían de entregar medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS. Aquello no salió muy bien. Para el 8 de enero, la Defensoría del Pueblo aseguró que las quejas por falta de entrega de medicamentos aumentaron, y la mayoría venían de Nueva EPS. Además, cuestionó la falta de información clara sobre cómo se está manejando la transición del servicio. Lea además: “No hay”: la respuesta que oyen los pacientes que sufren por obtener sus medicamentos De acuerdo con el organismo, no existieron datos “claros, oportunos y verificables” sobre las rutas alternas de dispensación ni sobre los mecanismos que podían garantizar que los pacientes continuaran recibiendo sus medicamentos sin interrupciones.

¿Cómo está el sistema de salud en Colombia?