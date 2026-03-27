¿Cuánto ganarán los profesores de colegios y universidades públicas con la nueva bonificación del Gobierno?

El Gobierno nacional oficializó los aumentos salariales para docentes del sector público y sumó un nuevo reconocimiento económico para maestros de colegios oficiales. Las medidas, adoptadas mediante decretos, fijan un incremento que supera la inflación del año anterior y definen cómo se aplicará una bonificación adicional durante 2026. El ajuste salarial para docentes de colegios y universidades públicas será del 7 %, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Este aumento está por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que cerró en 5,1 %.

Así quedan los salarios en colegios públicos

En el caso de los maestros regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, los ingresos varían según formación académica y nivel dentro del escalafón. Le puede interesar: Mineducación dice que no hay registros de que 78.000 graduados hayan presentado la prueba Saber Pro. Un normalista superior o tecnólogo en educación podrá devengar desde $3.036.203 en el nivel más bajo hasta $6.184.872 en el más alto. Para licenciados o profesionales (grado 2), los salarios parten desde $3.821.274 sin especialización y pueden superar los $9 millones con doctorado, dependiendo del nivel.

En el grado 3, los ingresos son más altos: un docente con maestría puede ganar entre $6.395.544 y $10.851.730, mientras que con doctorado el rango va desde $8.484.182 hasta $14.436.985. Para los docentes cobijados por el Decreto Ley 2277 de 1979, las asignaciones también aumentan y oscilan entre $1.800.860 en la categoría más baja y $7.339.832 en la más alta.

Nueva bonificación mensual para docentes de colegios

Además del incremento salarial, el Gobierno creó una bonificación específica para docentes de educación preescolar, básica y media oficial. Este beneficio corresponde al 0,4 % del aumento salarial. Aunque no se incorpora directamente al salario base, se pagará mensualmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, siempre que el docente continúe en servicio. Aun así, tiene carácter salarial, por lo que impacta prestaciones sociales, aportes y servirá como base para futuros incrementos.

Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.

Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.

Los valores de esta bonificación varían según el nivel y formación (Ver gráficos). Por ejemplo: Un normalista o tecnólogo puede recibir entre $11.351 y $23.122.Un licenciado con especialización puede obtener entre $15.527 y $29.085.Con doctorado, el monto puede llegar hasta $53.971 en los niveles más altos del escalafón. Le puede interesar: Rectora de la Fundación San José deja el cargo en medio de cuestionamientos a esa institución. En el régimen 2277, los valores van desde $6.733 hasta $27.439, dependiendo de la categoría.

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