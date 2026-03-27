¿Cuánto ganarán los profesores de colegios y universidades públicas con la nueva bonificación del Gobierno?

El Gobierno nacional oficializó los aumentos salariales para docentes del sector público y sumó un nuevo reconocimiento económico para maestros de colegios oficiales. Las medidas, adoptadas mediante decretos, fijan un incremento que supera la inflación del año anterior y definen cómo se aplicará una bonificación adicional durante 2026.
El ajuste salarial para docentes de colegios y universidades públicas será del 7 %, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Este aumento está por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que cerró en 5,1 %.