“Está expuesta”: hija clama por recuperar el cuerpo de su madre atrapado en escaleras tras terremoto

La familia de “doña Merzory”, quien murió durante el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes en Cali, permanece a la espera de que su cuerpo sea recuperado de una estructura colapsada en el barrio Chiminangos, en el norte de la ciudad. Su hija, Gisele, difundió un video en redes sociales para pedir ayuda y explicar las dificultades que han impedido retirar su cuerpo, mientras denuncia que su madre permanece expuesta ante las cámaras de quienes llegan al lugar.

Una estructura de escaleras se desplomó durante el movimiento telúrico. La madre de Gisele se encontraba ahí y quedó atrapada, posteriormente murió en el lugar: “Hoy quiero pedirle la ayuda a los bomberos, a las personas encargadas”, dijo. Y agregó: “Nosotros como familia queremos el cuerpo, queremos vivir el duelo como debe de ser”.

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La familia ha permanecido cerca de la zona esperando la intervención de los equipos de rescate. Gisele explicó que los socorristas no han podido ingresar: “Porque el lugar donde está tiene riesgo de desplomarse la torre, por ese motivo los rescatistas no la han sacado y nadie se atreve como a moverla porque la torre se puede desplomar”, relató la joven.

En su mensaje, Gisele contó que la prioridad de los organismos de socorro ha sido atender los puntos donde todavía hay personas con vida. La familia dice comprender esa decisión, pero reclama que también se pueda avanzar en la recuperación del cuerpo de su madre: “Mi mamá fue una de las personas afectadas aquí en el barrio Chiminangos. Ya lleva un día ahí, ya está en estado de descomposición (...) Lo entendemos, pero... De verdad mi mamá está expuesta. Todo el mundo la ve. Todo el mundo le viene a tomar fotos”, manifestó.