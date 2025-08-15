Daniel Quintero es declarado persona no grata en Perú por acto instigador en la isla Santa Rosa

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico fue declarado persona “non grata” en Perú, así lo confirmó el Congreso de ese país.
La decisión fue tomada debido al acto protagonizado por el exmandatario local, quien aprovechó la disputa territorial provocada por el presidente Gustavo Petro sobre Santa Rosa de Yavarí para izar una bandera en dicha isla ubicada sobre el Amazonas y que cuenta con soberanía peruana.
La iniciativa fue liderada por la congresista Patricia Juárez, quien argumentó que lo realizado por Quintero Calle fue “un acto inaceptable”.