Abogado de Petro en EE. UU. impugnará sanciones y evalúa demanda por difamación contra Donald Trump

El equipo legal del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos prepara una ofensiva judicial contra las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, según confirmó el abogado Dan Kovalik en entrevista con Raquel Coronell Uribe para NBC News.
Kovalik, quien fue designado personalmente por Petro como su representante litigante en el caso, sostuvo que las medidas anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) responden a razones “puramente políticas”.
“El presidente Petro fue sancionado por motivos políticos, entre ellos su apoyo a la causa propalestina y su oposición a la intervención militar en Venezuela. De eso se trata esto. No se trata de ninguna otra cosa, y vamos a impugnarlo”, declaró el abogado, quien reconoció que aún no ha definido el foro legal donde se presentará la demanda.
