La ONU anuncia que colaborará con el Gobierno de Abelardo de la Espriella

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó la disposición de la organización para colaborar con el Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, luego de las elecciones presidenciales celebradas el 21 de junio.
A través de una declaración divulgada por su portavoz, la ONU destacó el desarrollo pacífico de la segunda vuelta, reconoció la participación de los ciudadanos y reiteró su compromiso de continuar apoyando los esfuerzos nacionales en materia de paz, seguridad, desarrollo sostenible y prosperidad.
El pronunciamiento fue conocido el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó la credencial que acredita a De La Espriella como presidente electo de Colombia.