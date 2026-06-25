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La ONU anuncia que colaborará con el Gobierno de Abelardo de la Espriella

La organización destacó el desarrollo pacífico de la segunda vuelta electoral, reconoció la labor de las autoridades durante la jornada del 21 de junio y llamó a los actores políticos a fortalecer la confianza en el país.

  • La ONU expresó su disposición para colaborar con el Gobierno de Abelardo De La Espriella en Colombia. FOTO: Colprensa / Julio César Herrera Echeverry
    La ONU expresó su disposición para colaborar con el Gobierno de Abelardo De La Espriella en Colombia. FOTO: Colprensa / Julio César Herrera Echeverry
  • António Guterres destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales del 21 de junio. FOTO: Colprensa
    António Guterres destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales del 21 de junio. FOTO: Colprensa
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó la disposición de la organización para colaborar con el Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, luego de las elecciones presidenciales celebradas el 21 de junio.

A través de una declaración divulgada por su portavoz, la ONU destacó el desarrollo pacífico de la segunda vuelta, reconoció la participación de los ciudadanos y reiteró su compromiso de continuar apoyando los esfuerzos nacionales en materia de paz, seguridad, desarrollo sostenible y prosperidad.

El pronunciamiento fue conocido el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó la credencial que acredita a De La Espriella como presidente electo de Colombia.

ONU destaca la jornada electoral y hace un llamado al diálogo

Durante una rueda de prensa, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, señaló que Guterres valoró la participación ciudadana y el desarrollo del proceso electoral.

“(Guterres) acoge con satisfacción la amplia participación de los votantes en la segunda vuelta celebrada el 21 de junio, que reafirma la solidez de la democracia colombiana. Reconoce los esfuerzos decididos y coordinados de las autoridades que hicieron posible un proceso seguro y ordenado”, aseguró el portavoz.

La declaración también resalta el trabajo de las autoridades encargadas de la organización y seguridad de la jornada electoral, al considerar que las acciones coordinadas permitieron que el proceso se desarrollara de forma ordenada.

Además, el secretario general hizo un llamado para que las distintas fuerzas políticas continúen trabajando de manera conjunta.

“El secretario general espera que todos los actores políticos trabajen juntos para seguir fortaleciendo la confianza en todo el país”, añadió el portavoz.

António Guterres destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales del 21 de junio. FOTO: Colprensa
António Guterres destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales del 21 de junio. FOTO: Colprensa

Siga leyendo: De la Espriella sostuvo su primera reunión con las altas cortes como presidente electo, ¿de qué hablaron?

Compromiso de cooperación con la administración entrante

En su mensaje, Naciones Unidas reiteró que mantendrá la cooperación histórica con Colombia, basada en el respeto por la soberanía del país, y manifestó su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno y los demás actores involucrados.

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“Asimismo, destaca la disposición de las Naciones Unidas para colaborar con la administración entrante y con todos los socios, y para continuar apoyando los esfuerzos liderados a nivel nacional para promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos los colombianos”, concluye el mensaje.

El pronunciamiento se produjo después de las elecciones presidenciales en las que resultó elegido Abelardo De La Espriella.

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