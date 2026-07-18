Argentina se mide a España, una final inédita y alucinante en el Mundial de Norteamérica

El mundo del fútbol de élite asistirá este domingo a una final inédita y alucinante entre los seleccionados de Argentina y España, en Norteamérica 2026.

Este y cualquier otro calificativo le cae de perlas al duelo que desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) protagonizarán en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, el primero y segundo del ranking FIFA actual que ocupan, respectivamente, argentinos y españoles.

Un partido que, se estima, tendrá una audiencia global en vivo de entre 1.800 y 2.000 millones de espectadores a través de todos los sistemas de transmisión, según InfoNegocios Miami.

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Y es que por donde se mire, desde cualquier faceta, el encuentro deportivo resulta fascinante. Los protagonistas son dos campeones mundiales: Argentina ganó en 1978 como local, en México-1986 y en Qatar-2022, y España alzó el trofeo en Sudáfrica 2010.

Las dos plantillas están en el top-10 de las más cotizadas del planeta, de acuerdo con la página especializada Transfermarkt. Juntas tienen un valor de 2.027 millones de euros.

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El plantel albiceleste, que cuesta €807,5 millones, ocupa el séptimo lugar en ese escalafón y tiene en el atacante Julián Álvarez al jugador más caro (€100 millones), escoltado por Enzo Fernández (€90 millones), Lautaro Martínez (€85 millones) y Nico Paz (€80 millones). Por su edad (39 años), Lionel Messi mantiene un valor fijado en €15 millones, pero su valor y liderazgo en el plantel es incalculable y rebasa cualquier cifra.

Mientras tanto, el conjunto ibérico está valorado en €1.220 millones y se sitúa en la tercera casilla, solo por detrás de Francia (€1.520 millones) e Inglaterra (€1.360 millones). Su jugador más valioso es el joven Lamine Yamal, tasado en €200 millones. Otras figuras son Pedri (€150 millones), Rodri (€100 millones) y Pau Cubarsí (€80 millones).