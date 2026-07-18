Cepeda propuso a Petro la presidencia del Pacto Histórico y lo definió como un “auténtico jefe de Estado”

En un discurso leído, que hizo recordar los que ofreció durante su campaña a la presidencia de la República, Iván Cepeda, esta vez desde la ciudad de Tunja, se despachó en elogios hacia el presidente Gustavo Petro y le ofreció liderar el movimiento político, Pacto Histórico.

“Despedimos a un auténtico jefe de Estado, pero no despedimos al máximo líder del progresismo de Colombia, quien tendrá para fortuna de nuestro pueblos muchos años más de servicios a esta patria”, exclamo en tarima.

Cepeda, quien lideró este sábado un acto político en Tunja, acompañando a Nicolás Cortés, candidato del Pacto Histórico a las elecciones atípicas de esa ciudad que se realizarán el domingo 26 de julio, propuso a Petro liderar esa colectividad.

“El 20 de julio Petro se despedirá de la presidencia. Él es un demócrata y cumple con la constitución por encima de todo. Desde aquí propongo que asuma la presidencia del Pacto Histórico como nuevo partido político", indicó.

De igual manera, el senador electo, cargo que obtiene como segundo en las votaciones finales, reafirmó su férrea oposición al gobierno de Abelardo de La Espriella e instó a sus seguidores a trabajar para que la izquierda recupere el poder en 2030.

“Petro nunca dejó de creer que la democracia debía ser el escenario de las transformaciones sociales para que ellas encontraran viabilidad” y dejó claro el interés de la izquierda en regresar al poder ejecutivo en 2030.

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