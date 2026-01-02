El universo de Stranger Things se expande: Netflix estrenará su primer spin-off en este 2026

Netflix continuará explotando el universo de Stranger Things con al menos dos spin-offs ya confirmados, en una estrategia similar a la que HBO desarrolló con Juego de Tronos. El primero de estos proyectos se estrenará en 2026 y será una serie animada titulada Stranger Things: Relatos del 85.

La producción estará ambientada nuevamente en Hawkins y se situará cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada de la serie original. Los protagonistas serán los mismos personajes que marcaron el éxito de la historia —Mike, Will, Dustin, Lucas y Eleven—, aunque en esta ocasión no contarán con las voces de los actores originales.

Los hermanos Duffer, creadores de la franquicia, volverán a estar al frente del proyecto y han prometido la aparición de nuevos monstruos, entre ellos una planta carnívora gigante que ampliará el imaginario sobrenatural de la saga.