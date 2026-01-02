x

El universo de Stranger Things se expande: Netflix estrenará su primer spin-off en este 2026

Aunque la serie principal llegó a su final, Netflix no está dispuesta a despedirse de Stranger Things. La plataforma ya alista nuevos spin-offs ambientados en Hawkins, el primero de los cuales llegará en 2026 y contará nuevamente con el sello creativo de los hermanos Duffer.

  • Netflix ampliará el universo de Stranger Things con nuevos spin-offs ambientados en Hawkins, el primero de ellos en formato animado y con estreno previsto para 2026. FOTO: Cortesía Netflix
Andrea Lara
hace 9 horas
Netflix continuará explotando el universo de Stranger Things con al menos dos spin-offs ya confirmados, en una estrategia similar a la que HBO desarrolló con Juego de Tronos. El primero de estos proyectos se estrenará en 2026 y será una serie animada titulada Stranger Things: Relatos del 85.

La producción estará ambientada nuevamente en Hawkins y se situará cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada de la serie original. Los protagonistas serán los mismos personajes que marcaron el éxito de la historia —Mike, Will, Dustin, Lucas y Eleven—, aunque en esta ocasión no contarán con las voces de los actores originales.

Conozca: Todo sobre el estreno de Stranger Things 5 en esta Navidad: guía completa de horarios y capítulos

Los hermanos Duffer, creadores de la franquicia, volverán a estar al frente del proyecto y han prometido la aparición de nuevos monstruos, entre ellos una planta carnívora gigante que ampliará el imaginario sobrenatural de la saga.

Además del spin-off animado, Netflix también trabaja en una segunda serie derivada, esta vez de acción real, cuyo punto de partida se reveló de forma sutil en la escena final de Stranger Things. Se trata del momento en el que se muestra el pasado de Vecna, cuando Henry entra en contacto con una misteriosa piedra que desencadena la influencia del Azotamentes.

Lea también: Stranger Things 5: explicación de lo que ocurrió en el final del Volumen 1

Según explicaron los hermanos Duffer en declaraciones a la revista Variety, esta nueva producción explorará el origen de ese objeto y responderá algunos interrogantes que quedaron abiertos en la serie principal. No obstante, advirtieron que se tratará de una historia con una mitología distinta y un enfoque narrativo renovado.

Por ahora, este segundo spin-off no tiene fecha de estreno ni reparto confirmado, y su desarrollo aún se encuentra en una fase temprana. Mientras tanto, Netflix apuesta por mantener viva una de sus franquicias más exitosas, ampliando su universo más allá de la historia original.

