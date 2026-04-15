Defensoría abre centro de conciliación en La Guajira para resolver conflictos sin acudir a la justicia

La Defensoría del Pueblo puso en marcha un nuevo Centro de Conciliación y Mediación en Riohacha, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio para resolver conflictos mediante el diálogo, sin necesidad de acudir a procesos judiciales.

La iniciativa busca facilitar acuerdos entre las partes involucradas en disputas cotidianas, a través de mecanismos que, aunque no pasan por un juez, tienen validez legal equivalente a una sentencia.

La apertura del centro se da en un contexto de preocupación por los niveles de violencia en la capital de La Guajira.

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Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante 2025 se registraron 193 casos de lesiones asociadas a violencia intrafamiliar en la ciudad, mientras que en los dos primeros meses de este año ya se contabilizan 29.