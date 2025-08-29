x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

"No tenemos información de que fuera un colaborador de la guerrilla, fue una muerte accidental grave. Eso lo tendrá que determinar la Fiscalía", apuntó Iris Marín, defensora del pueblo en diálogo con la FM.

La Defensoría del Pueblo desmintió al presidente Gustavo Petro, quien señaló al señor asesinado como aparente colaborador de las disidencias de las Farc en el municipio de El Retorno (Guaviare).

  • La muerte del civil provocó el secuestro de los 33 militares, estuvieron rodeados durante 3 días por más de 500 campesinos. FOTO CAPTURA DE PANTALLA
    La muerte del civil provocó el secuestro de los 33 militares, estuvieron rodeados durante 3 días por más de 500 campesinos. FOTO CAPTURA DE PANTALLA
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Ramiro Antonio Correa era el tendero de la vereda Nueva York–epicentro del secuestro y liberación de 33 militares en El Guaviare– y terminó muerto en medio de la operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco. Ahora será la Fiscalía quien determine las responsabilidades en este hecho.

El presidente Gustavo Petro señaló al civil de, aparentemente, ser un colaborador de los disidentes de las Farc. La Defensoría del Pueblo lo desmintió, advirtió que la muerte fue accidental y recordó la importancia de que las Fuerzas Militares estén apegadas al Derecho Internacional Humanitario durante sus operaciones.

Leer más: “Muerte de civil (presunto colaborador de grupo armado) será investigada”: Petro por liberación de soldados

La Fuerza Pública llegó a la vereda Nueva York –un caserío ubicado a cinco horas del casco urbano de El Retorno (Guaviare)– para adelantar un operativo contra el Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias. Después del enfrentamiento armado, cayó Ramiro. El operativo comenzó sobre el mediodía de este 24 de agosto.

Su muerte desató el secuestro de 33 militares. La comunidad, enfurecida, exigía explicaciones sobre el operativo y se mantuvieron rodeados a los soldados que participaron en él durante tres días. Buscaban entender por qué al tendero no se le hizo levantamiento del cuerpo y apareció en el conteo de disidentes dados de baja en combate.

EL COLOMBIANO ya relató la versión de la comunidad. El hombre asesinado tenía una tienda en la que vendía víveres, cervezas y gaseosas. El enfrentamiento se desató a las afueras de su local comercial. En medio del tiroteo, buscó refugio en una casa vecina junto a otros labriegos.

Cuando las balas cesaron, insiste en la comunidad, los militares ingresaron a la casa donde estaba refugiado Ramiro y pidieron a los campesinos evacuar y regresar a la tienda.

"El señor Ramiro era el último que iba entrando de los que estaban ahí. Alguien le disparó. Lo mataron. Estamos indignados porque lo mataron y fuera de eso lo quisieron pasarlo como guerrillero.Ahí, según ellos, no había ningún civil muerto y resulta que sí, era él”, dijo una vecina de la zona.

La Defensoría del Pueblo señaló que en el municipio de El Retorno hay una fuerte gobernanza ilegal. Explicó que estas estructuras ejercen el control social que incluye carnetización obligatoria, restricciones de movilidad, imposición de horarios y hasta el control de bienes de primera necesidad. Hicieron un llamado para no estigmatizar a las comunidades.

“Las disidencias de Mordisco tienen un fuerte control hegemónico en la zona.Se trata de una gobernanza ilegal que somete a la población civil.”, apuntó Marín.

El municipio de El Retorno, particularmente, es una zona en disputa entre las disidencias del Bloque Amazonas (Iván Mordisco) y el Bloque Jorge Suárez Briceño (alias Calarcá).

Después de una mediación de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la MAPP OEA, los militares pudieron ser evacuados de la zona y trasladados en la noche de este 28 de agosto hasta San José del Guaviare.

EL COLOMBIANO ya contó que el cuerpo de Ramiro permanece en la morgue de San José del Guaviare. Desde allí será trasladado a Bogotá, donde viven sus hijas. En la vereda, la comunidad no deja de pedir explicaciones: insisten en que no murió un combatiente.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida