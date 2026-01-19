Las duras reacciones ante ‘revesazo’ de imputación contra director de la UNP por magnicidio de Uribe

En menos de veinticuatro horas, el panorama judicial para el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, cambió de rumbo a su favor luego de conocerse el polémico ‘reversazo’ con el que la Fiscalía se echó para atrás luego de anunciar la imputación.
Le puede interesar: Atención: Fiscalía echó para atrás imputación contra el director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe
En la tarde-noche de este lunes 19 de enero, la Fiscalía General de la Nación detuvo la decisión de imputar cargos al funcionario en el contexto de las investigaciones por el ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.