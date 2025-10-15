Recorte a la Defensoría golpea su presencia en los territorios vulnerables: “¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno a la defensa de los derechos?”

La Defensoría del Pueblo de Colombia enfrenta uno de los mayores recortes presupuestales de su historia reciente.
Para 2026, la entidad podría perder más de $59.000 millones, una reducción que, según su directora, Iris Marín Ortiz, pondrá en riesgo la atención a víctimas del conflicto armado, el monitoreo de violaciones a los derechos humanos y la presencia institucional en regiones donde la violencia no da tregua.