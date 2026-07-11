Reparar a las víctimas del conflicto tomaría más de 60 años, advierte la Defensoría

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al próximo Gobierno para que la reparación integral de las víctimas del conflicto armado se convierta en una de las principales prioridades de su administración, al considerar que aún existen importantes rezagos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en el marco del Acuerdo Final de Paz. La petición fue realizada luego de conocerse el más reciente informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), documento que analiza el avance en la implementación de las medidas orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y consolidar la construcción de paz en el país. En un comunicado, la entidad respaldó las conclusiones del informe y pidió que el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, impulse acciones concretas que fortalezcan la reparación, la memoria, la verdad y las garantías de no repetición.

Uno de los principales puntos señalados por el Comité tiene que ver con los retrasos en la reparación colectiva de comunidades étnicas, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como la atención a las víctimas del conflicto que permanecen en el exilio. Conozca: “Ponga en el centro las necesidades del país”: Defensora del Pueblo le habla duro a Petro tras fracasado empalme El informe también advierte sobre la lenta ejecución del proceso de indemnización. Según las estimaciones presentadas por el Comité, al ritmo actual se necesitarían más de 60 años para completar la reparación económica de todas las víctimas reconocidas por el Estado. Frente a este panorama, la Defensoría aseguró que la capacidad institucional creada hace 15 años para atender a la población víctima ha sido superada por la magnitud de las afectaciones que dejó el conflicto armado y por las limitaciones presupuestales que enfrenta la política pública. Lea más: Seis mujeres llegarían al gabinete de De la Espriella para cumplir la Ley de Cuotas, ¿quiénes serían? Por ello, la entidad destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de financiación previstos en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el propósito de encontrar alternativas que permitan acelerar la respuesta estatal y avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con millones de víctimas.

Asimismo, la Defensoría sostuvo que las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad representan una hoja de ruta para enfrentar las causas estructurales que han permitido la persistencia del conflicto armado y consolidar una paz duradera. En ese sentido, hizo un llamado no solo al próximo Gobierno, sino también al Congreso de la República y a las demás instituciones del Estado para que traduzcan las conclusiones del sexto informe en políticas públicas y decisiones que garanticen de manera efectiva los derechos de las víctimas.

La entidad también anunció que continuará haciendo seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, promoviendo la participación de las víctimas en este proceso y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz. El Sexto Informe de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad fue presentado el pasado 2 de julio con corte a mayo de 2026 y reitera que las víctimas deben seguir siendo el eje central del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas