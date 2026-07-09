Caso por deforestación ilegal en el Meta: exalcalde de Mapiripán fue liberado y Fiscalía va por directivo de Poligrow

Semanas después del operativo contra una presunta estructura dedicada al acaparamiento de tierras y la deforestación en el Meta, la investigación judicial continúa avanzando con decisiones distintas para los procesados. Mientras la Fiscalía insiste en que uno de los principales señalados debe permanecer privado de la libertad, varios de los demás capturados recuperaron su libertad por determinaciones de jueces de control de garantías.
La operación, anunciada por el Ministerio de Ambiente a mediados de junio, dejó 17 personas capturadas.
De acuerdo con el Gobierno, la organización habría ocasionado la pérdida de más de 52.000 hectáreas de bosque, promovido la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales y participado en la apropiación irregular de 165.678 hectáreas de terrenos baldíos de la Nación.
Las afectaciones se habrían concentrado en zonas de influencia de los parques nacionales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de La Macarena, la Reserva Nacional Natural Nukak y la Serranía de Chiribiquete.