Familia de Kevin Acosta denunciará al presidente Petro, al ministro Jaramillo y a Nueva EPS

La familia del niño Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, interpondrá una denuncia contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la Nueva EPS, por la posible existencia de negligencia médica que pudo haber contribuido a la muerte del menor en el mes de febrero.
Kevin Arley padecía hemofilia A severa, una enfermedad que requería el suministro periódico e ininterrumpido de un medicamento.
Lea también: Madre de Kevin Acosta le responde a Petro: “El niño murió por falta de un medicamento, no por una caída”
Sin embargo, la madre del menor, Yudy Katherine Pico, aseguró que su hijo no murió por la caída de una bicicleta, como lo sugirió Petro durante el Consejo de Ministros del 16 de febrero, sino porque desde diciembre de 2025 esperaba el medicamento necesario para tratar la enfermedad de Kevin.
“Hay mucha gente con hemofilia que participa en el Tour de Francia (...) Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, expresó con dolor la madre en entrevista con Blu Radio.