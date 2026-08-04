¿Su tarjeta Itaú dejó de funcionar? Banco de Bogotá explica qué hacer tras migración de clientes

Millas de clientes que hasta hace pocos días pertenecen a Itaú han reportado dudas sobre el funcionamiento de sus productos bancarios tras la integración con el Banco de Bogotá. Frente a esta situación, la entidad reconoció que durante las primeras horas del proceso se presentaron algunos ajustes operativos y publicó una guía para resolver las inquietudes más frecuentes, entre ellas qué ocurrió con las tarjetas de débito y crédito, cómo ingresar a la nueva aplicación y qué canales están disponibles para realizar transacciones. El banco aseguró que la migración fue preparada durante varios meses y que el 100% de los clientes y de sus productos fueron integrados exitosamente a la nueva plataforma. Sin embargo, admitió que una operación de esta magnitud implicó atender “algunas situaciones puntuales” durante las primeras horas, por lo que reforzó sus equipos técnicos, operativos y de servicio para resolver cada caso lo más rápido posible. Conozca: Seis consejos para solicitar un crédito en el segundo semestre y evitar errores que pueden salir caros

¿Cuáles son los cambios para los que tienen la tarjeta Itaú inactiva?

Los clientes provenientes de Itaú podrán solicitar sin costo una nueva tarjeta débito física en las oficinas de Banco de Bogotá. FOTO: CORTESÍA

Uno de los cambios que más inquietudes ha generado entre los usuarios tiene que ver con la tarjeta de débito física de Itaú, que dejó de operar desde el pasado 1 de agosto como parte del proceso de integración. No obstante, Banco de Bogotá aclaró que los clientes ya cuentan con una Tarjeta Débito Digital Visa, disponible desde la aplicación móvil, con la que pueden realizar compras por internet, pagar mediante Apple Wallet o Google Pay y retirar dinero en los cajeros de la Red Aval sin necesidad de utilizar un plástico físico. Para quienes prefieran seguir utilizando una tarjeta física, la entidad informada que el nuevo plástico podrá solicitarse sin costo en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. Entérese: El 61% de los créditos en Antioquia los piden mujeres: la radiografía del dinero prestado en la región En contraste, el banco precisó que la tarjeta de crédito física de Itaú continúa funcionando con normalidad mientras los clientes reciben la nueva tarjeta emitida por el Banco de Bogotá. Asimismo, los pagos de este producto pueden seguir realizándose a través de la aplicación de la entidad o mediante Aval Pay Center.

Así puedes ingresar por primera vez a la aplicación

Como parte del proceso de integración, el Banco de Bogotá explicó que los clientes provenientes de Itaú deben descargar la aplicación Banca Móvil Banco de Bogotá, seleccionar la opción“Vengo de Itaú”, validar su documento de identidad e ingresar el código de verificación recibido en su teléfono celular para crear una nueva clave de acceso. La entidad recordada que, ademas de los canales digitales, los usuarios tienen a su disposición más de 400 oficinas, cerca de 80.000 corresponsales bancarios y 2.700 cajeros de la Red Aval, así como líneas de atención de y canales de soporte para resolver cualquier inconveniente relacionado con la migración. Continúe leyendo: Dian aclara que no puede embargar tarjetas de crédito: estos son los bienes que sí puede afectar a morosos Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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