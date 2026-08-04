Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Su tarjeta Itaú dejó de funcionar? Banco de Bogotá explica qué hacer tras migración de clientes

Banco de Bogotá reconoció que durante las primeras horas de la integración con Itaú se presentaron algunos inconvenientes operativos. Entre ellas, confirmó que la tarjeta débito física de Itaú dejó de operar desde el 1 de agosto.

  • Banco de Bogotá explicó cómo acceder a la nueva aplicación y utilizar la tarjeta débito digital tras la migración de clientes de Itaú. FOTO CORTESÍA
    Banco de Bogotá explicó cómo acceder a la nueva aplicación y utilizar la tarjeta débito digital tras la migración de clientes de Itaú. FOTO CORTESÍA
  • Los clientes provenientes de Itaú podrán solicitar sin costo una nueva tarjeta débito física en las oficinas de Banco de Bogotá. FOTO: CORTESÍA
    Los clientes provenientes de Itaú podrán solicitar sin costo una nueva tarjeta débito física en las oficinas de Banco de Bogotá. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Millas de clientes que hasta hace pocos días pertenecen a Itaú han reportado dudas sobre el funcionamiento de sus productos bancarios tras la integración con el Banco de Bogotá.

Frente a esta situación, la entidad reconoció que durante las primeras horas del proceso se presentaron algunos ajustes operativos y publicó una guía para resolver las inquietudes más frecuentes, entre ellas qué ocurrió con las tarjetas de débito y crédito, cómo ingresar a la nueva aplicación y qué canales están disponibles para realizar transacciones.

El banco aseguró que la migración fue preparada durante varios meses y que el 100% de los clientes y de sus productos fueron integrados exitosamente a la nueva plataforma. Sin embargo, admitió que una operación de esta magnitud implicó atender “algunas situaciones puntuales” durante las primeras horas, por lo que reforzó sus equipos técnicos, operativos y de servicio para resolver cada caso lo más rápido posible.

Conozca: Seis consejos para solicitar un crédito en el segundo semestre y evitar errores que pueden salir caros

¿Cuáles son los cambios para los que tienen la tarjeta Itaú inactiva?

Los clientes provenientes de Itaú podrán solicitar sin costo una nueva tarjeta débito física en las oficinas de Banco de Bogotá. FOTO: CORTESÍA
Los clientes provenientes de Itaú podrán solicitar sin costo una nueva tarjeta débito física en las oficinas de Banco de Bogotá. FOTO: CORTESÍA

Uno de los cambios que más inquietudes ha generado entre los usuarios tiene que ver con la tarjeta de débito física de Itaú, que dejó de operar desde el pasado 1 de agosto como parte del proceso de integración.

No obstante, Banco de Bogotá aclaró que los clientes ya cuentan con una Tarjeta Débito Digital Visa, disponible desde la aplicación móvil, con la que pueden realizar compras por internet, pagar mediante Apple Wallet o Google Pay y retirar dinero en los cajeros de la Red Aval sin necesidad de utilizar un plástico físico.

Para quienes prefieran seguir utilizando una tarjeta física, la entidad informada que el nuevo plástico podrá solicitarse sin costo en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional.

Entérese: El 61% de los créditos en Antioquia los piden mujeres: la radiografía del dinero prestado en la región

En contraste, el banco precisó que la tarjeta de crédito física de Itaú continúa funcionando con normalidad mientras los clientes reciben la nueva tarjeta emitida por el Banco de Bogotá.

Asimismo, los pagos de este producto pueden seguir realizándose a través de la aplicación de la entidad o mediante Aval Pay Center.

Así puedes ingresar por primera vez a la aplicación

Como parte del proceso de integración, el Banco de Bogotá explicó que los clientes provenientes de Itaú deben descargar la aplicación Banca Móvil Banco de Bogotá, seleccionar la opción“Vengo de Itaú”, validar su documento de identidad e ingresar el código de verificación recibido en su teléfono celular para crear una nueva clave de acceso.

La entidad recordada que, ademas de los canales digitales, los usuarios tienen a su disposición más de 400 oficinas, cerca de 80.000 corresponsales bancarios y 2.700 cajeros de la Red Aval, así como líneas de atención de y canales de soporte para resolver cualquier inconveniente relacionado con la migración.

Continúe leyendo: Dian aclara que no puede embargar tarjetas de crédito: estos son los bienes que sí puede afectar a morosos

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué dejó de funcionar la tarjeta de débito de Itaú?
El Banco de Bogotá informó que la tarjeta de débito física de Itaú dejó de operar desde el 1 de agosto como parte del proceso de integración entre ambas entidades.
¿Qué debo hacer si mi tarjeta Itaú ya no funciona después de la migración a Banco de Bogotá?
Debes descargar la aplicación Banca Móvil Banco de Bogotá, seleccionar la opción “Vengo de Itaú”, validar tu identidad y crear una nueva clave de acceso. Si necesita una tarjeta física, puede solicitarla gratuitamente en cualquier oficina del Banco de Bogotá.
¿La tarjeta de crédito de Itaú también dejó de funcionar con la integración al Banco de Bogotá?
No. El Banco de Bogotá informó que la tarjeta de crédito física de Itaú continúa funcionando normalmente mientras los clientes reciben el nuevo plástico emitido por la entidad.
¿Cómo retirar dinero si mi tarjeta débito física de Itaú fue desactivada?
Los clientes pueden retirar efectivo utilizando la Tarjeta Débito Digital Visa desde los cajeros de la Red Aval, sin necesidad de presentar una tarjeta física. También pueden solicitar un nuevo plástico en cualquiera de las oficinas del Banco de Bogotá.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos