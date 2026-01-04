Él es Nicolás Maduro Guerra, alias El Príncipe, el hijo del dictador venezolano que se reunió con criminales en Medellín

Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores por parte de Estados Unidos, quienes juzgarán a estas dos personas por cargos relacionados con el presunto vínculo con organizaciones criminales y narcotráfico, otro nombre se ha dado a conocer respecto a esa investigación. Se trata de Nicolás Maduro Guerra, quien es conocido como “Nicolasito” o “El Príncipe”, es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y es uno de los cuatro hijos que tiene el dictador chavista. Lea también: Así siguieron decenas de venezolanos la caída de Maduro en las calles y establecimientos de Medellín Maduro Guerra es líder político y economista de 34 años que ya ha sido sancionado por la cercanía con el dictador Nicolás Maduro. Considerado el heredero político del régimen, ya fue sancionado por Estados Unidos debido a la participación en la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

Nicolás Maduro Guerra es considerado la conexión entre el dictador chavista y las estructuras criminales. Foto: @maduroguerra

Acusado y sancionado por cargos de presunta corrupción y represión, alias El Príncipe enfrenta ahora cargos por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con el uso de armas automáticas y artefactos destructivos. Al igual que su padre, en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar penas que oscilan entre los veinte años de prisión y la cadena perpetua.

En medio de esas acusaciones imputadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, “Nicolasito” tiene la sombra de una reunión en Medellín con al parecer dos representantes de las disidencias de las Farc.

La reunión en la capital antioqueña, según el expediente de las autoridades estadounidenses, se habría dado en el 2020 cuando en Medellín el hijo del líder chavista discutió con integrantes de las disidencias acuerdos para mover importantes cantidades de cocaína y armas en Colombia con el fin de que estas llegaran a Estados Unidos. Los planes de esas operaciones estaban proyectados hasta este 2026. Alias Nicolasito también es identificado por la justicia estadounidense como un integrante activo del Cártel de los Soles, una estructura criminal compuesta por altos funcionarios venezolanos que facilita el tránsito de cocaína desde Colombia hacia el exterior. Para las autoridades norteamericanas, Maduro Guerra es el arquitecto que utiliza los planos de un Estado para construir una estructura clandestina mezclando la fachada política con redes criminales que ahora están en la mira de la Casa Blanca.