Él es Nicolás Maduro Guerra, alias El Príncipe, el hijo del dictador venezolano que se reunió con criminales en Medellín

Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores por parte de Estados Unidos, quienes juzgarán a estas dos personas por cargos relacionados con el presunto vínculo con organizaciones criminales y narcotráfico, otro nombre se ha dado a conocer respecto a esa investigación.
Se trata de Nicolás Maduro Guerra, quien es conocido como “Nicolasito” o “El Príncipe”, es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y es uno de los cuatro hijos que tiene el dictador chavista.
Lea también: Así siguieron decenas de venezolanos la caída de Maduro en las calles y establecimientos de Medellín
Maduro Guerra es líder político y economista de 34 años que ya ha sido sancionado por la cercanía con el dictador Nicolás Maduro. Considerado el heredero político del régimen, ya fue sancionado por Estados Unidos debido a la participación en la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.