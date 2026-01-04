¡Pilas! Conozca cómo son las estafas vendiendo boletas falsas para conciertos

Son varios los casos que se han ido conociendo en redes sociales. Gente que busca desesperadamente entradas para el concierto de su artista favorito –del cual oficialmente se anunció un sold out (boletería agotada)– y cae en las garras de estafadores que crean perfiles falsos y venden tiquetes que no existen.
Y aunque esto no es algo nuevo, es importante recordar cómo pasa, para que usted no caiga en la trampa de quienes se aprovechan de la emoción de los fanáticos.
Esto le pasó a Sara Salgado, cuando con una amiga comenzó a buscar en redes sociales quién estaba vendiendo alguna boleta para el pasado concierto de J Balvin en Medellín, y encontró un perfil de una joven en X, con bastantes seguidores: “Uno veía que su cuenta no tenía nada raro, nos dio confianza desde el principio”.