Denuncian que escoltas de Verónica Alcocer agredieron a un ciudadano tras reclamarles por vehículos mal parqueados

Un andén bloqueado hacia la entrada de una vivienda en Bogotá habría desencadenado una confrontación que expuso el presunto comportamiento indebido de los esquemas oficiales de protección de personas del gobierno.
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Un ciudadano que exigió el respeto a su espacio residencial terminó siendo empujado por presuntos miembros del equipo de seguridad de Verónica Alcocer, según una denuncia pública conocida durante este jueves 2 de julio.