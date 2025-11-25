Con datos acomodados, MinSalud niega la crisis del sistema por cierre de servicios

El Ministerio de Salud sigue haciéndose el de las gafas con la crisis del sistema que atraviesa Colombia. Esta semana, por medio de un comunicado de prensa, volvió a negarla y a insinuar que se trata de una conspiración del sector privado. Así lo hizo al responder a un informe sobre cierre de servicios durante el primer semestre de 2025.
En ese sentido, la entidad advirtió que “los cierres permanentes de algunos servicios de salud no obedecen a ninguna política del Gobierno Nacional ni a una supuesta crisis del sistema” y alzó el dedo acusador contra las instituciones privadas, de quienes dijo que “están cerrando (...) porque no les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente”.
Así mismo, sostuvo que “el sistema público sigue en pie, creciendo y sosteniendo la atención de millones de colombianos” y que “se está corrigiendo un modelo que convirtió la atención médica en negocio para unos pocos”.