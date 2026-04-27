¿Cobró $70 millones sin trabajar? Abogado del alcalde de Villavicencio está en la mira de la Contraloría

La Contraloría de Villavicencio adelanta una investigación por un posible detrimento económico cercano a los 71 millones de pesos que habría afectado las finanzas del municipio. El proceso involucra al entorno del alcalde Alexander Baquero Sanabria, debido a un contrato suscrito para la prestación de asesoría jurídica externa.
El caso gira en torno a Saúl Villar Jiménez, abogado que fue vinculado como contratista en 2025 para brindar acompañamiento legal al despacho del mandatario local.
Según las indagaciones, habría recibido pagos por servicios que no cuentan con evidencia suficiente de haber sido ejecutados. Por esta razón, fue incluido como presunto responsable fiscal en una decisión que, aunque se tomó a comienzos del año, solo recientemente se hizo pública.