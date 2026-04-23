Juicio del caso Área Metropolitana en gobierno Quintero: pendiente luz verde a colaboración de nuevos testigos

El juicio por el escándalo de los contratos en el Área Metropolitana durante la alcaldía de Daniel Quintero sigue a la expectativa. Este jueves, concluyó una nueva audiencia en la que todavía no se obtuvieron noticias sobre la aceptación de dos nuevos testigos que están pidiendo pista para colaborar con la justicia y podrían crecer el caso.
La diligencia se realizó desde las 11:00 de la mañana y se centró solamente en definir una apelación formulada por la Fiscalía General de la Nación al auto de primera instancia que dejó en libertad al exdirector Juan David Palacio.
El escándalo está en un momento crítico, luego de que varios de los implicados en las investigaciones mostraran interés en ayudar a la Fiscalía a esclarecer lo ocurrido con seis contratos firmados entre 2021 y 2022 entre ese ente y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en los que se comprometieron casi $18.000 millones.