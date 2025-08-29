Cansados de que les contaminaran el río, la comunidad denunció y la Policía capturó a 16 personas por minería ilegal en Santa Rosa de Osos

Cansados de ver cómo sus fuentes de agua terminaran contaminadas con mercurio y otras sustancias que hacían inservible el agua que acostumbraban a consumir, los habitantes de la vereda El Caney, de Santa Rosa de Osos, decidieron denunciar la situación, lo que llevó que la Policía Antioquia capturara a 16 personas implicadas en una red de minería ilegal.
El procedimiento lo realizó la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes al llegar al territorio señalado por los vecinos se encontraron con que estas personas tenían montado todo un entable para la explotación de oro sin ningún requerimiento otorgado por las autoridades.