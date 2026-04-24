Las víctimas de confinamiento por culpa del conflicto armado aumentaron un 63% en Colombia

Por causa del conflicto armado en Colombia, cerca de 40.000 personas estuvieron confinadas en diferentes momentos del primer trimestre de 2026, lo que implica un incremento del 63% en el número de afectados con relación al mismo periodo del año pasado.

Así lo denunciaron la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia (Acnur), durante la instalación de una exposición fotográfica en Bogotá, llamada “Paraísos Confinados”.

Según la agencia del Ministerio Público, “la fragmentación e intensificación del conflicto armado han provocado un aumento significativo de los casos. Entre enero y marzo del 2026, más de 39.000 personas tuvieron que confinarse para proteger su vida; al hacer la comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de personas afectadas aumentó el 63 % y los eventos, un 23 %”.

Esta tendencia se ha venido incrementando desde hace dos años, dado que en 2025 “más de 128.000 personas resultaron afectadas, lo que representa un incremento superior al 19 % en comparación con 2024, cuando más de 107.000 personas tuvieron que confinarse”.

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