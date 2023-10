“En las mesas de trabajo la gente ha solicitado muchas cosas, pero en especial se la ha pedido al ELN no más violencia, no más conflicto armado, no queremos más personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, de las minas antipersonal. Estamos pidiendo justicia social y ambiental y Paz Total no se puede manejar desde el papel, sino que hay que hacerlo con acciones concretas”, expresó Diva.

Dice además la lideresa que los encuentros sirven para que la gente del común vaya conociendo qué se está diciendo, cómo son las negociaciones, por dónde se arranca.