Catalina Pérez, arquera de la Selección Colombia, se casó: estas son las imágenes de su boda

La jugadora nacional juega en el Racing Club de Estrasburgo (de la liga de Francia).

    La arquera de la Selección Colombia mayores, Catalina Pérez, durante su boda con José Alejandro Silva, ceremonia que se realizó en Francia. FOTOS: Tomadas de Instagram
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 11 horas
bookmark

Diciembre es época de reencuentro en familia, de pasar con los seres queridos, y fue el mes que la arquera de la Selección Colombia mayores, Catalina Pérez eligió para su unión con José Alejandro Silva.

Catalina, quien ahora milita en el fútbol francés lleva varios años de relación con Silva, quien la acompaña y ha estado con la jugadora en diferentes torneos en los que la arquera ha hecho parte de la Selección, como la pasada Copa América en Ecuador.

Puede leer: Así fue el accidente de tránsito en el que resultó involucrado el boxeador Anthony Joshua en Nigeria

Pérez, quien perdió su titularidad en la Selección luego de una ausencia prolongada por una lesión, regresó al combinado nacional y es la alternativa en el arco junto a Luisa Agudelo, mientras que Katherine Tapia es, actualmente, la titular.

¿Quién es José Alejandro Silva?

Sobre José Alejandro Silva, la pareja de Catalina se conoce poco, se sabe que es un ingeniero, pero es un hombre alejado de las cámaras y los medios. Aunque siempre se le ve acompañando a la arquera en sus partidos con la Selección Colombia y en los duelos con su club, el Racing Club de Estrasburgo, de la liga de Francia.

Puede leer: El camino ignorado de la Selección Colombia Femenina de fútbol, es hora de reconocer su aporte

Precisamente en ese país, se desarrolló la boda de la guardameta nacional, quien estuvo acompañada de su familia y amigos cercanos, en una boda muy romántica en la que lució un hermoso vestido blanco, con encaje de flores en la parte superior.

“El amor todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo resiste”, 1 Corintios 13:4-7. Todo pasa, solo el amor permanece”, escribió en sus redes sociales la jugadora de la Selección, compartiendo las imágenes de su boda.

