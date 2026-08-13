Bolívar, en el Valle, reporta más de 8.000 damnificados y 600 viviendas inhabitables tras el terremoto

A dos horas de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, reclama ayuda urgente y mayor atención de los gobiernos nacional y departamental.
Con unos 16.000 habitantes, Bolívar ya reporta más de 8.000 personas afectadas, de acuerdo con el alcalde Julián Muriel Andrade, quien advirtió que la magnitud de la emergencia todavía no ha podido establecerse completamente debido a las dificultades para acceder a las zonas rurales.
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En entrevista con El Tiempo, el mandatario explicó que el municipio es extenso y tiene una población ampliamente dispersa. Por esta razón, todavía están llegando reportes de comunidades a las que los organismos de atención no han podido llegar.
“Nos está llegando apenas información desde la zona rural hasta donde no hemos podido llegar por la lejanía”, señaló Muriel.