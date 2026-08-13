Bolívar, en el Valle, reporta más de 8.000 damnificados y 600 viviendas inhabitables tras el terremoto

A dos horas de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, reclama ayuda urgente y mayor atención de los gobiernos nacional y departamental. Con unos 16.000 habitantes, Bolívar ya reporta más de 8.000 personas afectadas, de acuerdo con el alcalde Julián Muriel Andrade, quien advirtió que la magnitud de la emergencia todavía no ha podido establecerse completamente debido a las dificultades para acceder a las zonas rurales. Puede leer: Hermanos perdieron a su madre, abuela y hermano en terremoto de Venezuela; llegaron a Cali y días después repitieron la tragedia En entrevista con El Tiempo, el mandatario explicó que el municipio es extenso y tiene una población ampliamente dispersa. Por esta razón, todavía están llegando reportes de comunidades a las que los organismos de atención no han podido llegar. “Nos está llegando apenas información desde la zona rural hasta donde no hemos podido llegar por la lejanía”, señaló Muriel.

El balance preliminar da cuenta de más de 1.600 viviendas afectadas, de las cuales unas 600 quedaron completamente inhabitables. A esto se suma el deterioro del hospital principal, el puesto de salud del corregimiento de La Tulia y más del 80 por ciento de la infraestructura de las sedes educativas. Lea aquí: Terremoto en Colombia: ya son 273 muertos, más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos La emergencia también provocó derrumbes y bloqueos en vías terciarias, afectando la conexión entre el casco urbano y varios corregimientos y sectores de la zona alta. Uno de los daños más delicados se presentó en una tubería del embalse Sara Brut, infraestructura que abastece de agua a seis municipios del norte del Valle. Según el alcalde, la ruptura dejó temporalmente sin servicio a unos 200.000 habitantes de esta región.

Aunque se adelantan trabajos para reparar la tubería, la emergencia ha complicado las labores de recuperación y movilidad.

¿Qué ayudas se necesitan en el municipio de Bolívar., Valle del Cauca?

El alcalde también lanzó una alerta por la falta de ayudas suficientes para atender a las familias damnificadas. Según Muriel, aunque ya han comenzado a llegar donaciones, estas todavía resultan insuficientes frente a la magnitud de la emergencia. “Estamos por encima de los 8.000 bolivarenses afectados. Hemos empezado a recibir ayudas, pero han sido muy pocas”, afirmó. En el municipio funciona un centro de acopio para recolectar alimentos no perecederos, kits de salud, colchones, mantas, cobijas, tejas y carpas.

El mandatario insistió en que Bolívar necesita mayor visibilidad y apoyo institucional, especialmente porque las afectaciones en las zonas rurales todavía están siendo evaluadas. “Ya empiezan a escasear los alimentos. Es una tragedia por lo que estamos pasando”, concluyó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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