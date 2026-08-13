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Sura alcanza utilidad histórica de $1,7 billones y eleva su meta para 2026

Grupo Sura reportó una utilidad histórica de $1,7 billones en el primer semestre de 2026 y elevó sus proyecciones de rentabilidad.

  • Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura. FOTO: Cortesía.
    Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 4 horas
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Grupo Sura cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta controladora de $1,7 billones, cifra que representa un crecimiento de 37,7% frente al mismo periodo de 2025.

El resultado marca un nuevo máximo para la compañía y confirma la tendencia de recuperación y fortalecimiento de la rentabilidad de sus principales negocios: Suramericana, Sura Asset Management y Grupo Cibest.

Solo en el segundo trimestre, Grupo Sura obtuvo una utilidad neta controladora de $1,2 billones, el mayor resultado trimestral recurrente registrado por la organización.

La cifra se alcanzó pese al impacto del impuesto al patrimonio, que significó un efecto cercano a $227.000 millones y fue reconocido durante el primer trimestre del año.

El desempeño también llevó a la compañía a registrar un nivel histórico en uno de sus principales indicadores de rentabilidad. La rentabilidad financiera ajustada de los últimos 12 meses llegó a 16,5%, el nivel más alto de la historia reciente de Grupo SURA.

En los últimos cinco años, este indicador pasó de 7,9% a 16,5%, es decir, más que se duplicó. De acuerdo con la compañía, este nivel de rentabilidad ya se encuentra por encima de su costo de capital y supera las metas que había presentado al mercado al cierre de 2025.

La utilidad neta por acción también refleja el avance. En cinco años se multiplicó 3,4 veces y se ubicó cerca de $8.500 por acción en los últimos 12 meses, ajustada por efectos no recurrentes.

“El primer semestre de 2026 marcó un nuevo hito para Grupo Sura. Alcanzamos niveles históricos de utilidad y rentabilidad, que reflejan el buen desempeño de nuestras compañías y la consistencia de una estrategia enfocada en fortalecer la rentabilidad, optimizar el capital y generar valor de manera sostenible”, afirmó Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura.

El directivo agregó que el ROE (rentabilidad financiera) del trimestre estuvo por encima del costo de capital y superó la proyección más reciente de la compañía.

Puede leer: Grupo Sura logra utilidades de $509.000 millones a marzo, pese al impacto del impuesto al patrimonio

Así les fue a los negocios de Sura

Los resultados consolidados estuvieron respaldados por el comportamiento de las tres principales inversiones de Grupo Sura, aunque cada una aportó desde diferentes frentes.

1. Suramericana aumenta 30% su utilidad: registró una utilidad neta de $559.000 millones durante los primeros seis meses del año, aproximadamente 30% más frente al primer semestre de 2025. Las primas emitidas alcanzaron $9,9 billones, con un crecimiento de 7,6% en tasa constante.

El principal motor de este crecimiento fue el segmento de Vida, que mantuvo una evolución favorable, especialmente por el desempeño de las soluciones de riesgos laborales y salud voluntaria.

2. Sura Asset Management alcanza $766.000 millones de utilidad: alcanzó una utilidad neta controladora de $766.000 millones, con un crecimiento de 33% frente al mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo respaldado por un sólido desempeño operativo y por un mayor rendimiento del encaje.

Los activos bajo administración terminaron el semestre en $837 billones, con un crecimiento de 17,2% en tasa constante. A esto se sumaron ingresos por comisiones de $2,2 billones, impulsados por el buen comportamiento de sus dos segmentos de negocio.

3. Grupo Cibest aumenta 19% su utilidad: reportó una utilidad neta de $4,2 billones, lo que representa un incremento de 19% frente al primer semestre de 2025. El resultado estuvo respaldado por la expansión del margen neto de interés y por un costo de crédito que se mantuvo en niveles controlados.

Uno de los hechos corporativos más relevantes del trimestre fue la culminación de la venta de Banistmo, operación mediante la cual Grupo Cibest materializó recursos cercanos a US$1.400 millones. La transacción constituye un hito dentro de la estrategia de optimización de capital y asignación eficiente de recursos de la compañía.

Entérese: Grupo Sura reitera riesgos por incertidumbre regulatoria para su EPS

Sura reducirá su deuda en $1,5 billones

La compañía también está utilizando los recursos provenientes de dividendos para acelerar la reducción de su endeudamiento. Durante 2026, Grupo Sura recibirá cerca de $3 billones en dividendos. De este monto, aproximadamente $2 billones corresponden a dividendos ordinarios y cerca de $1 billón a dividendos extraordinarios.

Estos últimos están relacionados principalmente con una operación de optimización de deuda con Sura Asset Management y con el dividendo extraordinario de Grupo Cibest derivado de la venta de Banistmo.

La compañía prevé utilizar estos recursos para reducir su deuda neta individual en aproximadamente $1,5 billones durante 2026, equivalente a cerca de 20% de su endeudamiento neto. Así, Grupo SURA pasaría de una deuda neta individual de $7,1 billones al cierre de 2025 a cerca de $5,7 billones al finalizar 2026.

Grupo Sura eleva su proyección para 2026

El desempeño del primer semestre llevó a la compañía a actualizar al alza sus expectativas financieras para todo 2026. Ahora Grupo Sura espera terminar el año con una utilidad neta controladora de entre $2,5 billones y $2,7 billones.

Esto se traduciría en una utilidad neta por acción de entre $7.600 y $8.200, mientras que la compañía proyecta mantener un ROE ajustado entre 15% y 16%. Este último rango se encuentra por encima de la estimación inicial que había presentado Grupo Sura para el ejercicio.

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