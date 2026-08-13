Sura alcanza utilidad histórica de $1,7 billones y eleva su meta para 2026

Grupo Sura cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta controladora de $1,7 billones, cifra que representa un crecimiento de 37,7% frente al mismo periodo de 2025.

El resultado marca un nuevo máximo para la compañía y confirma la tendencia de recuperación y fortalecimiento de la rentabilidad de sus principales negocios: Suramericana, Sura Asset Management y Grupo Cibest.

Solo en el segundo trimestre, Grupo Sura obtuvo una utilidad neta controladora de $1,2 billones, el mayor resultado trimestral recurrente registrado por la organización.

La cifra se alcanzó pese al impacto del impuesto al patrimonio, que significó un efecto cercano a $227.000 millones y fue reconocido durante el primer trimestre del año.

El desempeño también llevó a la compañía a registrar un nivel histórico en uno de sus principales indicadores de rentabilidad. La rentabilidad financiera ajustada de los últimos 12 meses llegó a 16,5%, el nivel más alto de la historia reciente de Grupo SURA.

En los últimos cinco años, este indicador pasó de 7,9% a 16,5%, es decir, más que se duplicó. De acuerdo con la compañía, este nivel de rentabilidad ya se encuentra por encima de su costo de capital y supera las metas que había presentado al mercado al cierre de 2025.

La utilidad neta por acción también refleja el avance. En cinco años se multiplicó 3,4 veces y se ubicó cerca de $8.500 por acción en los últimos 12 meses, ajustada por efectos no recurrentes.

“El primer semestre de 2026 marcó un nuevo hito para Grupo Sura. Alcanzamos niveles históricos de utilidad y rentabilidad, que reflejan el buen desempeño de nuestras compañías y la consistencia de una estrategia enfocada en fortalecer la rentabilidad, optimizar el capital y generar valor de manera sostenible”, afirmó Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura.

El directivo agregó que el ROE (rentabilidad financiera) del trimestre estuvo por encima del costo de capital y superó la proyección más reciente de la compañía.

Puede leer: Grupo Sura logra utilidades de $509.000 millones a marzo, pese al impacto del impuesto al patrimonio