¿Quién era Diego Mazabel? El empresario de bodas asesinado en Cali a plena luz del día

El asesinato de Diego Fernando Mazabel, reconocido organizador de bodas y empresario del sector de eventos en Cali, ha generado conmoción e indignación. El ataque ocurrió en el barrio El Ingenio, quedó registrado en cámaras de seguridad y es hoy una pieza clave en la investigación de las autoridades.
Conozca: Menor de edad señalado de asesinar a Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo y estaba en “libertad vigilada”
La vida de Diego Fernando Mazabel atravesaba uno de sus momentos más significativos. A sus 45 años, el reconocido wedding planner caleño no solo era una figura destacada en el mundo de los eventos, sino que además acababa de anunciar su compromiso matrimonial, una noticia que compartió con entusiasmo en sus redes sociales días antes de ser asesinado.