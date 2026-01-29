Asesores de Diógenes Quintero se salvaron de morir en accidente aéreo; así se enteraron de la muerte del congresista

El siniestro aéreo del vuelo NSE 8849 de Satena que este miércoles cubría la ruta Cúcuta-Ocaña cobró 15 vidas, una de ellas la del representante a la Cámara Diógenes Quintero.
El representante, que llegó al Congreso hace cuatro años por las curules de Paz, estaba en la capital de Norte de Santander adelantando reuniones y por poco pierde el vuelo a Ocaña, a donde llegaría para una correría de tres días por la región que representó hasta su último día.
Con su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) organizó la agenda y la logística para quedarse en Cúcuta en las últimas reuniones y viajar a Ocaña. Decidieron entonces que el representante se quedara en la capital con su asistente, Natalia Cristina Acosta, y ambos viajan en avión hasta el Catatumbo. Mientras tanto, el resto de su equipo, entre ellos Cristian Correa, que hacía parte de su equipo de comunicaciones, llegaría por tierra con su esquema de seguridad.