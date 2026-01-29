Video muestra el interior del avión de Satena minutos antes del accidente en Norte de Santander

Un video grabado al interior del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander muestra los minutos previos al despegue del vuelo que terminó en tragedia. Las imágenes, reveladas por Noticias RCN, permiten ver a varios pasajeros y a los dos pilotos dentro de la aeronave antes de iniciar la ruta entre Cúcuta y Ocaña. El registro, captado desde uno de los asientos, enfoca a cuatro ocupantes y luego se dirige hacia una de las ventanas, donde se observan las hélices en movimiento mientras el Beechcraft 1900, matrícula HK-4709, se prepara para despegar del Aeropuerto Internacional Camilo Daza. Conozca: Habló la esposa del capitán a bordo del avión siniestrado en Norte de Santander: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar” La avioneta, operada por la empresa Searca para Satena, transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes. A las 11:42 a. m. despegó de Cúcuta y debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre el mediodía. Sin embargo, a las 11:54 a. m. perdió contacto con la torre de control.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la aeronave permaneció desaparecida por más de tres horas hasta que campesinos de la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén, reportaron restos del avión hacia las 4:00 p. m. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. Lea también: Revelan la primera hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander El capitán Miguel Vanegas y el copiloto José Joaquín de la Vega estaban a cargo del vuelo. Junto a ellos viajaban líderes políticos, profesionales de la salud y habitantes de la región, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero y el neurocirujano Rolando Peñaloza.

Tras el siniestro, el presidente de Satena, mayor general Óscar Zuluaga, envió un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas. “En nombre de Satena y a título personal, nuestras más sentidas condolencias (...) Nos duele profundamente cada vida perdida”, expresó. Entérese: Se repite la historia: avión de Satena ya había sufrido un accidente entre Cúcuta y Ocaña La Aeronáutica Civil informó que ya activó el equipo técnico de investigación para establecer las causas del accidente. Entre los factores que se analizan están las condiciones meteorológicas y la compleja topografía de la zona del Catatumbo. El hecho enluta a 15 familias y se convierte en el segundo accidente aéreo registrado en el país en menos de un mes.

