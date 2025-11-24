x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Francia Márquez responde a chats de disidencias que la mencionan: “Un delincuente usó mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”

La vicepresidente Francia Márquez publicó un comunicado en el que respondió a la polémica sobre su mención en chats de disidentes de las Farc que la vinculan con la supuesta financiación irregular de la campaña Petro Presidente en 2022.

  • Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. FOTO: COLPRENSA
    Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. FOTO: COLPRENSA
  • Este es el mensaje que menciona a la funcionaria.
    Este es el mensaje que menciona a la funcionaria.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En las últimas horas, el país conoció información que la Fiscalía ha mantenido en su poder durante un año, sin investigarla.

Entre aquellos documentos y archivos, están varios chats en los que miembros de las disidencias de las Farc hablan sobre la supuesta existencia de pruebas que demostrarían la presunta financiación ilegal de la campaña Petro presidente.

En contexto: Los chats que ponen bajo la lupa a Francia Márquez por presunta financiación de disidencias a la campaña Petro 2022

La vicepresidenta Francia Márquez fue mencionada en aquellas conversaciones, siendo señalada como el supuesto puente de comunicación entre los criminales y el Gobierno Nacional.

Márquez asegura que todo es falso, y que solo están usando su nombre para causar revuelo: “actué con transparencia”, dijo.

InfogrÃ¡fico
Francia Márquez responde a chats de disidencias que la mencionan: “Un delincuente usó mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”

“Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”, dijo la vicepresidenta.

La funcionaria aseguró, además, que su campaña política fue transparente: “Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia”.

Lea aquí: Procuraduría abrirá investigación a general del Ejército y a directivo de la DNI tras escándalo por presunta alianza con disidencias de las Farc

Y es que, según las conversaciones entre Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, jefe del Estado Mayor Central (EMC), y otros guerrilleros, el dinero que habría entrado a la campaña de Petro de forma ilegal fue gracias a la vicepresidenta.

Este es el mensaje que menciona a la funcionaria.
Este es el mensaje que menciona a la funcionaria.

Aunque en los chats no se dan detalles de la operación, ya Mordisco había asegurado en marzo de 2024 que habían dado dinero para la contienda a la Presidencia en 2022. Apoyando, según ellos, a Gustavo Petro, hoy mandatario.

Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las Farc). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, dijo en ese entonces Mordisco en un trino publicado en una cuenta de X.

Puede leer: Las camionetas de la UNP con los cabecillas de las disidencias llegaron al batallón Pedro Nel Ospina, de Bello

El presidente Petro aún no se ha pronunciado sobre los archivos de Calarcá o las acusaciones que hay en ellos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué mencionan a Francia Márquez en los chats?
Porque disidentes aseguran tener pruebas de aportes ilegales a la campaña Petro 2022 y la señalan como intermediaria, algo que la vicepresidenta niega totalmente.
¿Hay pruebas verificadas sobre la supuesta financiación ilegal?
No. Solo existen chats atribuidos a disidentes. No hay evidencia confirmada por autoridades.
¿Qué ha dicho Francia Márquez sobre las acusaciones?
Que son falsas, malintencionadas y sin soporte. Afirma actuar con transparencia y nunca haberse reunido con criminales.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida